НАТО: Создание Вооружённых сил Косово невозможно без изменения конституции

Приштина, , 16:05 — REGNUM Преобразование Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы должно происходить через изменения конституции. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Приштину, сообщает косовское издание Zeri.

«Я не могу вдаваться в подробности, но мы обсудили многие вопросы, связанные с безопасностью Косово и обеспечением стабильности в регионе», — сообщила Гетемюллер журналистам после переговоров с президентом Косово Хашимом Тачи.

«Мы обсудили все эти темы, в том числе преобразование Сил безопасности Косово, и я хочу повторить то, что уже было заявлено генеральным секретарём Йенсом Столтенбергом, когда он посещал Косово в феврале этого года: преобразование Сил безопасности — в руках властей в Приштине, но чрезвычайно важно, чтоб этот процесс происходил через конституционные процедуры», — сказала Гетемюллер.

Напомним, 30 октября в сербских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи во время недавнего визита в Белград потребовал от сербских властей поддержать решение о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценную армию, назвав это условием формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

Как передавало ИА REGNUM, решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято албанскими властями края ещё в марте 2014 года. Предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов.

Приштина пытается ускорить процесс создания армии, однако до сих пор не получила окончательного одобрения на это от своих международных покровителей. В частности Вашингтон настаивает на том, что для создания армии Косово необходимо внести поправки в конституцию, а также получить одобрение представителей всех этнических общин в стране, то есть сербов. Также в США заявляли, что, в первую очередь, Косово должно решить вопрос о демаркации границы с Черногорией. Подчёркивается, что именно такой подход в дальнейшем может способствовать интеграции Косово в НАТО и Евросоюз.

Следует отметить также, что создание Вооружённых сил Косово станет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

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