Суринам отозвал решение о признании независимости Косово

Белград, , 02:05 — REGNUM Правительство Республики Суринам отозвало своё решение о признании односторонне провозглашённой независимости сербского автономного края Косово и Метохия. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на пресс-конференции 31 октября.

По его словам, соответствующая дипломатическая нота из Суринама поступила в сербский МИД минувшей ночью.

Ивица Дачич напомнил, что южноамериканское государство признало независимость Косово 8 июля 2016 года. С отчётом отзыва данного решения количество стран — членов ООН, признавших Косово, сократилось до 106, уточнил он.

«Это историческое событие для нас. Мы добились это не деньгами — потому что их у нас нет, не давлением — потому что мы на него не способны, но своим упорством. Верю, что решение Суринама побудит и другие государства, которые признали независимость, подумать об том ещё раз», — заявил сербский министр.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя данную информацию, заявил, что решение Суринама «опровергает утверждения властей в Приштине о том, что процесс признания является необратимым».

Тем временем в СМИ появился также снимок дипломатической ноты, поступившей от МИД Суринама в МИД Косово.

«После тщательного рассмотрения, правительство Республики Суринам приняло решение отозвать признание Косово в качестве независимого и суверенного государства», — говорится в документе, датированном 27 октября.

При этом в ноте указано, что власти Суринама, «пользуясь случаем, подтверждают МИД Косово заверения в своём самом высоком уважении».

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

Республика Суринам — государство на северо-востоке Южной Америки. Население страны составляет около 586 тысяч человек.

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