Лукашенко об отношениях с Украиной: «У нас вообще проблем нет»

Абу-Даби, , 12:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко встретились 2 ноября во время визита в ОАЭ, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, отношения между Украиной и Белоруссией активно развиваются. Торговый оборот между странами составил порядка $3,5 млрд. Также Лукашенко подчеркну, что политически Белоруссия полностью поддерживает Украину.

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«Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил важность первого форума регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в белорусском Гомеле. В свою очередь, Порошенко напомнил Лукашенко о необходимости продолжения демаркации границ и подтвердил готовность к торгово-экономическому сотрудничеству.

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Напомним, Белоруссия проводит очень двусмысленную политику, заявляя, с одной стороны, о своей дружбе с Россией, а с другой — братаясь с русофобски настроенной Украиной. Одновременно с этим Белоруссия заявляет о своей дружбе с западными странами — и продолжает получать огромные деньги от России практически безвозмездно.

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