В Киеве Лукашенко и Порошенко проводят переговоры

Киев, , 13:59 — REGNUM Сегодня, 21 июля, в Киеве перед зданием администрации президента Украины состоялась официальная церемония встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко, который осуществляет официальный визит на Украину. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба главы украинского государства.

После официальной церемонии встречи президенты ушли на переговоры. По итогам встречи лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Порошенко и Лукашенко обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним, встреча президентов проходит в преддверии масштабных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017».

Как сообщалось ИА REGNUM, по решению президентов РФ и Белорусии учения «Запад-2017» проводятся раз в два года поочередно в обеих странах. В 2017 году учения пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября. Ранее спецслужбы Литвы допускали проведение провокаций со стороны России во время учений «Запад-2017». Отмечается, что «в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт со странами НАТО. В Литве считают, что после увеличения военной мощи в западной части страны и в Калининградской области, для России не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24−48 часов».