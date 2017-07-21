Лукашенко и Порошенко обсуждают варианты поставок нефти через Украину

Киев, , 17:52 — REGNUM Украина и Белоруссия рассматривают возможность организации поставок нефти через украинскую территорию. Об этом сегодня, 21 июля, заявил по результатам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава Украины Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что в ходе встречи с белорусским коллегой стороны договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов. В том числе это касается нефти. Реализованы эти планы могут с использованием «уникального транзитного потенциала Украины», сказал президент Украины.

Напомним, что сегодня, 21 июля, в Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием администрации президента Украины. После официальной церемонии встречи лидеры двух стран ушли на переговоры. По итогам встречи они сделали заявления для СМИ.

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В ходе переговоров стороны договорились создать совместные производственные предприятия, увеличить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики. По словам Порошенко, товарооборот между Украиной и Белоруссией вырос по сравнению с 2016 годом на 26%. В ближайшее время будет создано совместное белорусско-украинское предприятие. С помощью него планируется, например, продвигать товары Украины и Белоруссии в третьи страны.

Что касается нефтяных связей Киева и Минска, то напомним, что 23 мая, в Минске состоялось заключение соглашения об использовании нефтепровода «Мозырь-Броды». Подписывали документ белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» и украинская «Укртранснафта». На заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти присутствовали также представители Каспийского трубопроводного консорциума и польской компании PERN Przyjazń.

Причем еще в 2016 года Белоруссия и Украина инициировали поиск альтернативных российским источников нефти. Страны обсуждали возможность поставок из Ирана и Азербайджана в порт Южный под Одессой и до НПЗ в Мозыре по нефтепроводам «Одесса-Броды» и «Мозырь-Броды» в сентябре 2016 года. По мнению многих экспертов, эти события говорят о том, что Минск и Киев ведут последовательную работу над диверсификацией нефтяных поставок в Восточную Европу.

Как отмечал ранее в интервью ИА REGNUM директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова, если речь идет о поставках нефти на белорусские НПЗ, то это можно воспринимать как очередной этап шантажа России со стороны Белоруссии. По этим договоренностям не может быть серьезных объемов, уверен аналитик.

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