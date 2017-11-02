Восточный ВО получил партию современных пожарных танков

Москва, , 10:57 — REGNUM В Восточный военный округ поступила первая партия специальных пожарных машин (СПМ) на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80, сообщили в Минобороны РФ.

Современные пожарные танки получил Центр материально-технического обеспечения ВВО, дислоцированные в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях

Современные пожарные танки имеет массу около 60 тонн и запас хода более 250 км.

СПМ несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или спецсредства для пожаротушения.

Экипаж пожарного танка состоит из трех человек. Спецтанк способен тушить огонь на расстоянии до 100 метров.

Главное преимущество СПМ — возможность использования в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы.

Читайте также: В России может появиться танк на базе БМП «Драгун»

Как сообщало ИА REGNUM, плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой продолжается. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оснащённость ВС РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%.

По его словам, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.

Читайте также: Шойгу: Российская армия вооружится ударными беспилотниками