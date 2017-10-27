Шойгу: Российская армия вооружится ударными беспилотниками

Москва, , 17:32 — REGNUM В ближайшее время российские вооруженные силы начнут получать ударные беспилотники, заявил 27 октября на коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Сергея Шойгу, армия России получит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные как для разведки, так и для авиаударов.

«В ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи», — сказал Сергей Шойгу.

Российский министр обороны уточнил, что за последние годы Вооруженными силами РФ накоплен опыт применения БПЛА, определены методы их применения, а также улучшена вся система их использования.

«Они эффективно используются для ведения воздушной разведки, инженерного обеспечения, радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, а также в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров», — сказал министр.

Стоит отметить, что далее на коллегии Минобороны РФ должны быть заслушаны предложения, касающиеся повышения эффективности применения и перспектив развития российской беспилотной авиации.

Напомним, ранее ряд военных экспертов, в частности израильских, анализируя опыт боевой работы ВКС России в Сирии, отмечал, что многие боевые задачи, для выполнения которых привлекались боевые самолеты российской авиации, могли быть решены ударными беспилотниками с гораздо меньшими материальными затратами.

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