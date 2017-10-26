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В России может появиться танк на базе БМП «Драгун»

Техника

Танк на базе новейшей БМП «Драгун» превзойдет конкурентов по огневой мощи

Москва, 26 октября 2017, 11:20 — REGNUM  Легкий танк на базе новейшей БМП «Драгун», который будет иметь существенные отличия от зарубежных разработок, может появиться в России. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

Издание напоминает, что о такой машине в 2015 г. рассказывали на выставке в Нижнем Тагиле Russia Arms EXPO.

«Драгун» со 125-мм пушкой, воплощенный в броне, будет обладать интересной особенностью — двигатель мощностью более чем в 800 л.с. разместится в передней части машины, — передает вещатель. — При этом танк, в отличие от иностранных конкурентов, будет плавающим».

Ожидается, что танк на базе новейшей БМП «Драгун» превзойдет конкурентов по огневой мощи, так как сможет поражать цели не только снарядами, но и управляемыми ракетами.

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Военно-промышленный комплекс
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