Радикализация исполнителя нью-йоркского теракта произошла в США

Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Радикализация исполнителя теракта в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) произошла после его переезда в США, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает CNN.

Комментируя предварительные результаты расследования теракта на Манхэттене, в результате которого погибли восемь человек, Куомо высказался по поводу исполнителя кровавой акции — выходца из Узбекистана Сайфулло Саипова.

Куомо отметил, что Саипов, по-видимому, был связан с террористами группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Он развращенный трус и был связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но радикализировался внутри США», — сказал он.

Такого же мнения придерживается проживающий в США узбекский исламский активист и блогер Миррахмат Муминов, лично знакомый с Саиповым, передает ВВС.

По его данным, Саипов начал исповедовать радикальные взгляды после переезда в Соединенные Штаты. По мнению блогера, это произошло под влиянием экстремистской литературы, найденной в интернете. Кроме того, на него повлияло социальное неблагополучие.

Познакомившийся с Саиповым в США Муминов высказал следующее мнение:

«Он не был хорошо образован и плохо знал Коран. Тогда он казался обычным нормальным человеком».

Как утверждает блогер, в США Саипов чувствовал себя отделенным от своей общины, и совсем обозлился после того, как не смог устроиться на работу в такси.

«Из-за своих радикальных взглядов он часто ругался с другими узбеками и переехал во Флориду, — уточнил блогер. — С тех пор я потерял связь с ним».

Напомним, в результате теракта 31 октября 2017 года погибли восемь и ранены 15 человек, в том числе двое детей. В ночь теракта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал совершенное «подлым нападением против мирных и невиновных людей».

Саипов не раскаивается в содеянном — это стало ясно после его задержания и допроса в больнице (он был ранен). Как стало известно из оставленной в машине, которой он давил людей, записки, теракт был совершен «во славу» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом деле есть и второй подозреваемый — Мухаммадзоир Кадиров, который был задержан ФБР.

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