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Теракт в Нью-Йорке: «Саипов не раскаивается. Он празднует победу»

Политика

Террорист находится в сознании и охотно общается с медицинским персоналом

Теракт в Нью-Йорке: «Саипов не раскаивается. Он празднует победу»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Нью-Йорк, США, 2 ноября 2017, 00:45 — REGNUM  Террорист Сайфулло Саипов, совершивший нападение в Нью-Йорке 31 октября, находится в больнице и «празднует победу», сообщает издание New York Daily News.

В настоящий момент Саипов уже находится в сознании и охотно общается с медицинским персоналом.

«Он разговаривает. Он смеется. Он очень доволен тем, что он сделал», — сообщил журналистам источник в больнице Бельвью, где содержится Саипов.

Следователи, которые уже общались с Саиповым, также подтвердили, что у террориста «нет раскаяния» и он «рад тому, что сделал то, что он намеревался».

Напомним, 31 октября уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пикапе на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. Жертвами атаки стали восемь человек, 15 человек получили ранения.

Ответственность за нападение возлагается на международную террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017
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