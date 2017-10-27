Соглашение о взаимодействии: ЕС кормит Белоруссию новыми обещаниями

Люксембург, , 16:41 — REGNUM Брюссель готов начать экспертную работу по созданию основных пунктов всеобъемлющего соглашения о взаимодействии Белоруссии и Европейского союза. Об этом заявил сегодня, 27 октября, еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан во время встречи с белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым в Люксембурге.

Сообщается, что на переговорах стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Минска и Брюсселя. В частности, Хан заявил, что от лица ЕС может быть оказана помощь Белоруссии в проведении экономических реформ, а также создании новых рабочих мест.

Также Хан и Кобяков говорили о совместной работе белорусской стороны с Международным валютным фондом. По этому вопросу европейские институты могут оказать содействие в продвижении переговоров, заявил еврокомиссар. Однако на каких условиях может осуществляться такая поддержка, он не уточнил.

Не обошли стороной Хан и Кобяков и подготовку к саммиту «Восточного партнёрства». В частности, по словам еврокомиссара, в настоящее время Белоруссия — единственное из шести государств, которое будет принимать участие с мероприятии от СНГ, на территории которого нет ни одного конфликта, что высоко ценят в ЕС, сказал Хан.

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Отметим, что движение белорусской политической элиты в сторону ЕС и ослабление связей с Россией началось давно. В июле 2016 года министр иностранных дел республики Владимир Макей публично заявил, что Минск готов работать над заключением базового соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Европейским союзом, что может стать правовой основой для возобновления политического диалога между Брюсселем и Минском.

Дело в том, что до сегодняшнего момента правовой основой для взаимодействия сторон остается соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между СССР и Европейским экономическим сообществом 1989 года. В 1995 году новое соглашение все же подписали, но после референдума в республике 1996 года ратификацию соглашения с ЕС остановили. Поэтому сейчас прозападно настроенные политики уповают на то, что Белоруссия остается единственной страной в ЕАЭС, которая не имеет такого документа.

Однако заключение этого соглашения несет за собой больше рисков для белорусской стороны, чем выгоды. Например, ранее главный редактор аналитического издания «Евразия. Эксперт», кандидат политических наук Вячеслав Сутырин отмечал, что условия соглашения могут использоваться для политического давления на Минск, для вмешательства во внутриполитическую жизнь республики и её отношения с союзниками по ЕАЭС — главным образом, с Россией. Ведь уже сегодня, пока документ еще не подписан, Брюссель заявляет о ряде требований к Минску, в том числе об увеличении западного участия в освещении и наблюдении за выборами в республике, о запрете смертной казни. И дальше список этих требований будет только расширяться, как подобное случалось уже с Россией, уверен эксперт.

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Что касается сотрудничества Белоруссии с МВФ, то, как ранее передавало ИА REGNUM, 26 октября в Минске началась миссия фонда, которая продлится до 10 ноября. В рамках этого мероприятия стороны будут обсуждать в целом экономическое положение страны. Кредит в размере $3 млрд, на который долго надеялся Минск, МВФ пока предоставлять не собирается, более того, этот вопрос даже не будут обсуждать во время миссии.

На тему «Восточного партнёрства», а именно о предстоящем саммите, тоже следует обратить отдельное внимание. Напомним, что мероприятие состоится 24 ноября как проект ЕС, созданный с целью укрепления интеграционных связей Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Для участия в саммите пригласили лично президента Александра Лукашенко, что, по мнению экспертов, является не знаком уважения, а желанием похвалить действующую белорусскую власть за десантирование от России. Один из шагов в этом направлении — голосование на саммите ПА ОБСЕ в Минске белорусской делегации за обвинения России в «агрессии против Украины» и «незаконном присоединении Крыма».

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