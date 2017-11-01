Вице-спикер Крыма: Украинская резолюция по Крыму — верх цинизма

Симферополь, , 20:22 — REGNUM Резолюция, внесенная Украиной в ООН и посвященная якобы правам человека в Крыму, является верхом цинизма и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Украины, заявил 1 ноября заместитель председателя парламента Крыма Ефим Фикс.

Проект украинской резолюции будет рассмотрен в ООН в декабре 2017 года. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, документ будет «очень сильный и жесткий» и должен осудить действия России, которая якобы нарушает права человека в Крыму.

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В документе предъявляется требования отмены запрета экстремистской организации «Меджлискрымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечения обучения крымских татар и украинцев на их родном языке. Одной из задач резолюции Киев ставит возможность обеспечить доступ международных организаций, который якобы сегодня закрыт.

В России документ назвали лживым и циничным, так как указанные группы получат образование на родном языке.

«Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымско-татарский», — сказал Фикс.

Он подчеркнул, что Крым открыт для международных делегаций, а многочисленные визиты иностранцев подтверждают это.

Заместитель председателя крымского правительства Дмитрий Полонский сказал, что в требовании отмены запрета экстремистской организации усматривается желание Киева поддержать террористов на международном уровне.

«Меджлис» признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещён. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — примечание ИА REGNUM )», — сказал Полонский.

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Отметим, требования Киева к получению образования в Крыму на языках меньшинств не имеют под собой никаких оснований, так как такое образование учащиеся получают, но в самой Украине скандально известный закон об образовании запрещает национальным меньшинствам получать образование на родном языке.

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