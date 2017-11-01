«Мощную» резолюцию Украины по Крыму поддержали более 30 стран

Киев, , 10:38 — REGNUM Соавторами обновленного проекта резолюции по правам человека в Крыму и Севастополе, внесенного Киевом в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, выступили 34 государства. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

Он пояснил, что документ содержит ряд требований к России. Так, Москва должна снять запрет с организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечить жителям региона возможность учиться на украинском и крымско-татарском языках.

Подчеркнуто, что международные организации должны иметь доступ в «оккупированный Крым».

«Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — цитирует Николенко «Укринформ».

Украинский дипломат отметил, что голосование по резолюции намечено на середину ноября. Ожидается, что на всеобщее голосование в Генассамблее документ вынесут в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал внесение в Генеральную ассамблею ООН проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь». Он отметил, что «мощная и четкая» резолюция нацелена на консолидацию поддержки мирового сообщества.

В случае принятия документа он может быть использован в судебных процессах против России. Климкин подчеркнул, что Киев не пойдет на какие-либо компромиссы по содержанию резолюции.

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