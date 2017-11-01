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Украина внесла в ООН резолюцию по Крыму

Политика

В документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым»

Украина внесла в ООН резолюцию по Крыму
Иллюстрация: Foto-basa.com
ООН

Киев, 1 ноября 2017, 07:49 — REGNUM  Украина внесла в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму и Севастополе, заявил спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко.

По его словам, в резолюции содержится требование к России снять запрет с организации «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обеспечить обучение жителей полуострова на украинском и крымско-татарском языках.

Кроме того, в документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

«Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — цитирует Николенко «Укринформ».

Отмечается, что голосование по резолюции запланировано в середине ноября, после чего, как ожидается, в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генассамблее.

Напомним, накануне украинский министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал внесение резолюции в Генеральную ассамблею ООН. По его словам, резолюция «консолидирует поддержку международного сообщества», а в случае принятия документа его можно будет использовать в судебных процессах против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина хочет протолкнуть в ООН «мощную» резолюцию по Крыму

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