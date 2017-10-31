Перевозчики Киргизии: Страна не была готова к ЕАЭС. Виноваты чиновники

Бишкек, , 19:02 — REGNUM Киргизия не была готова к вступлению в Евразийский экономический союз. Впоследствии по этой причине киргизстанские предприниматели и дальнобойщики столкнулись с большим количеством проблем. Об этом заявил председатель Ассоциации грузоперевозчиков Киргизии Темирбек Шабданалиев, выступая на заседании тематического круглого стола.

«Чиновничья рать не подготовила страну, чтобы стать полноправным членом ЕАЭС. Очень много техрегламентов не исполняются. В 500 тоннах яблок, уничтоженных в Казахстане, не было в маркировке слова «ЕАЭС» — это же обязательное требование для наших предпринимателей. Мелкие вопросы создают большие проблемы», — подчеркнул он.

По словам Шабданалиева, теперь возникшую на киргизско-казахстанской границе крайне сложную ситуацию могут разрешить только президенты Киргизии и Казахстана. Иначе киргизстанские и зарубежные грузоперевозчики продолжат нести убытки, простаивая с товаром в многокилометровой очереди на границе.

«Здесь, в первую очередь, проблемы на политическом уровне. Нашему президенту необходимо вести переговоры на высоком политическом и дипломатическом уровне с казахским коллегой», — констатирует он.

В свою очередь глава ассоциации рынков, предпринимателей и сферы услуг Сергей Пономарев высказал мнение, что усиление казахстанской стороной контроля на границе с Киргизией носит сугубо политический характер, хотя правительство Казахстана и пытается оправдать его борьбой с «серым импортом».

«Однако почему-то контрабандой считаются машины с ваучерами «TIR+», которые едут из Турции. Там вскрывают пломбы, мешки, это нарушение не только стандартов Евразийского союза, но и нарушение Венской конвенции и правил Всемирной торговой организации. Что касается продукции, которая произведена здесь или на площадке ЕАЭС, то это тоже называется контрабандой», — возмутился он.

Пономарев считает , что для по-настоящему эффективного противостояния «серому импорту» участники Евразийского экономического союза должны усилить контроль на внешнем периметре ЕАЭС.

«Таможенники пяти стран совместно могли бы разработать план мероприятий и контролировать грузы на киргизско-китайской границе, казахско-китайской, российско-европейской и польско-белорусской границе», — резюмировал он.

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ИА REGNUM напоминает, с 10 октября 2017 года на границе Киргизии с Казахстаном был усилен пограничный и таможенный контроль. Это привело к образованию многокилометровых пробок из большегрузных машин, которые теперь вынуждены ожидать своей очереди по несколько суток. Впоследствии Казахстан установил близ границы с Киргизией дополнительные таможенные посты, на которых повторно проверяют киргизстанские фуры. При наличии любых ошибок в документах дальнобойщикам выписывают крупные штрафы, а груз уничтожают.Официальный Бишкек расценил действия казахстанских властей как нарушение правил и требований Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Из-за этого правительство Киргизии пожаловалось в Евразийскую экономическую комиссию и в соответствующие инстанции ВТО. Астана назвала претензии киргизской стороны безосновательными и обвинила Киргизскую Республику в контрабанде китайских товаров, из-за которой ЕАЭС якобы уже потерял свыше 154 млрд рублей. Киргизстанские власти обвинения отвергли , а президент Алмазбек Атамбаев впервые публично заявил о том, что он сомневается в эффективности ЕАЭС.