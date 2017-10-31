Замглавы Каталонии анонсировал речь Пучдемона: «Президент сам все объяснит»

Каталония, Испания, , 01:41 — REGNUM Заявление для прессы бывшего главы Каталонии КарлесаПучдемона прозвучит 31 октября, заявил вице-президент женералитата автономного региона Уриол Жункерас, передает телеканал 324.

По словам Жункераса, отстраненный от управления регионом Пучдемон сделает свое заявление, находясь в бельгийской столице. Из этого выступления станет понято, что происходит сейчас с Пучдемоном:

«Президент сам все объяснит. Как он сказал, он завтра (31 октября) все расскажет, и, уверен, что он сделает это гораздо лучше меня».

Напомним, после «объявления независимости» Каталонии испанский Сенат одобрил применение 155-й статьи конституции об ограничении автономии региона. Каталонские правительство и парламент были распущены.

Функции главы женералитата Каталонии были делегированы испанским премьер-министром Мариано Рахоем вице-премьеру Испании Марии Сорайе Сантос де Сантамария.

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Пучдемон официально отстранен от должности. Кроме него, места в каталонских верхах потеряли еще 140 человек. После этого СМИ заявили о том, что Пучдемон покинул Барселону.

30 октября издание La Vanguardi сообщило, что Пучдемон со своими соратниками находятся в Брюсселе. По некоторым данным, эта поездка организована Амадео Альтафажем, представителем Каталонии в Европейском союзе.

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