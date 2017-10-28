Рахой передал функции главы Каталонии вице-премьеру Испании

Мадрид, , 12:17 — REGNUM Премьер-министр Испании Мариано Рахой официально взял на себя функции главы Женералитата Каталонии и делегировал их вице-премьеру Марии Сорайе Сантос де Сантамария. Соответствующий официальный документ опубликован сегодня, 28 октября.

Напомним, после официального объявления результатов референдума о независимости Каталонии и провозглашения суверенитета, глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон попросил каталонское законодательное собрание приостановить действие декларации независимости Каталонии для переговоров с Мадридом.

Но испанские власти ни на какие переговоры идти не собирались. В итоге 27 октября парламент Каталонии наконец-то принял декларацию о независимости и региона объявил об окончательном выходе из состава Испании.

В ответ на это Мадрид ввел в действие 155-ю статью конституции, которая позволяет приостановить действие автономии и ввести в регионе прямое управление центральных властей.

Премьер-министр Рахой объявил о роспуске парламента Каталонии и Женералитата, отстранении от должностей главы Женералитата Карлеса Пучдемона и главы местной каталонской полиции.

Будут ли каталонские власти подчинятся диктату Мадрида пока не понятно.

Что касается Марии Сорайе Сантос де Сантамария, то она является давней соратницей Мариано Рахоя и видным функционером правящей в Испании Народной партии. С момент прихода Рахоя к власти в 2011 году она является его первым заместителем, а также возглавляет его администрацию.

Ряд политологов считает, что именно Мария Сорайе Сантос де Сантамария может стать преемником Рахоя на посту главы Народной партии.