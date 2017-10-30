Евросоюзные СМИ: Где Пучдемон?

Мадрид, , 19:31 — REGNUM Местонахождение Главы Каталонии Карлеса Пучдемона стало предметом внимания ряда европейских СМИ.

Газета El Periodico со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщила, что Пучдемон выехал за пределы Каталонии. Издание La Vanguardi утверждает, что Пучдемон и ряд его соратников находятся в Брюсселе.

При этом сегодня утром Пучдемон опубликовал фотографию вида из окна своего рабочего кабинета в здании Женералитата, куда он, по мнению испанских властей, больше не имеет доступа.

Фотографию Пучдемон сопроводил смайлом и пожеланием всем доброго утра. При этом не уточняется, когда именно сделана данная фотография.

СМИ утверждают, что поездку Пучдемона и его соратников в столицу Евросоюза организовал представитель Каталонии в Евросоюзе Амадео Альтафаж, который ранее был отстранен от должности официальным Мадридом.

Что именно Пучдемон собирается делать в Брюсселе и находится ли он там действительно — не известно.

Тем не менее государственный секретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен в своем Twitter написал, что Пучдемон может рассчитывать на политическое убежище в стране, как и любой гражданин региона.

При этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что предоставление убежища Пучдемону «абсолютно не входит в повестку дня» и посоветовал Франкену «не подливать масла в огонь».

Журналист телеканала TV3 заявил в своём Twitter, что Пучдемон якобы находится в «укромном и надёжном месте» в Брюсселе и должен выступить во вторник, 31 октября.

Официально миграционная служба Бельгиине подтверждает сообщения о пребывании главы Каталонии в стране.

Ситуация в Каталонии остается крайне напряженной. 26 октября парламент Каталонии окончательно провозгласил независимость региона от Испании, а 27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой ввел в действие 155-ю статью конституции королевства, которая приостанавливает действие автономии Каталонии и отстранил от должности 141 должностное лицо, включая Пучдемона.