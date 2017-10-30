Бахрейн призвал заморозить членство Катара в Совете сотрудничества

Манама, , 03:59 — REGNUM Членство Государства Катар в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должно быть заморожено ради сохранения организации. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа, передает 30 октября Sky News Arabia.

Глава МИД Бахрейна пояснил, что заморозка членства Катара в Совете должна действовать до тех пор, пока к Дохе «не вернется разум», и требования объявивших бойкот эмирату стран не будут удовлетворены. Аль Халифа отметил, что при этом странам Персидского залива не придется участвовать в саммите «вместе с теми, кто все больше сближается с Ираном».

Министр добавил, что Доха сама вынудила арабские страны на подобный шаг, так как ее «отступническая и злобная политика» является угрозой безопасности для них. В ССАГПЗ, помимо Катара и Бахрейна, входят Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Напомним, в июне 2017 года несколько арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его власти в финансировании терроризма. Доха это обвинения опровергает.

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