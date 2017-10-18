Доха: Саудовская Аравия пытается спровоцировать смену власти в Катаре

Доха, , 07:23 — REGNUM Власти Саудовской Аравии пытаются дестабилизировать ситуацию в Катаре и спровоцировать смену власти в стране. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телеканалу CNBC.

«Мы видим, что правительственные чиновники (Саудовской Аравии) говорят о смене режима, — говорит Аль Тани. — Мы видим, как власти призывают людей идти и протестовать против своего правительства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет, заявили о разрыве дипотношений с Дохой, обвинив страну в финансировании террористических группировок. Власти Катара опровергли данные обвинения.

За разрывом дипотношений со стороны указанных арабских стран последовала воздушная и наземная экономическая блокада Дохи.

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