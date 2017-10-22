Тиллерсон сообщил о неготовности Саудовской Аравии к диалогу с Катаром

Доха, , 23:28 — REGNUM Власти Саудовской Аравии пока не готовы к диалогу с Катаром. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«В ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, я попросил его участвовать в диалоге (по Катару), — говорит Тиллерсон. — По-прежнему нет предпосылок, указывающих на готовность сторон к диалогу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 г. ряд арабских стран, включая Саудовскую Аравию, заявили о разрыве дипотношений с Дохой, обвинив Катар в финансировании террористических группировок. За разрывом дипотношений со стороны указанных арабских стран последовала воздушная и наземная экономическая блокада Дохи.

Власти Катара опровергли данные обвинения.

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