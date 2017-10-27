Силовики атакуют депутатов: в Хакасии разгорается новый скандал

Абакан, , 12:28 — REGNUM В Хакасии разгорается скандал за скандалом. Сначала Верховный Совет (республиканский парламент — прим. ИА REGNUM ) заявляет о катастрофической экономической ситуации и просит помощи у федеральных властей. Просит ни много ни мало 28 миллиардов рублей. Затем всплывает информация о том, что на сессии действия сотрудников правоохранительных органов республики назвали «беспределом».

Якобы сначала на сессии 25 октября парламентарий Олег Иванов пожаловался на то, что аресты чиновников и депутатов мешают работе. В частности, он упомянул главу Черногорска Василия Белоногова.

Напомним, против Белоногова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. И, по словам градоначальника, именно это обстоятельство побудило его принять «нелёгкое решение об уходе в отпуск без содержания с 12 октября».

Читайте также: Мэр хакасского Черногорска заявил, что его «заказали»

Белоногов заявил, что все предъявленные ему обвинения безосновательны, а «сам процесс носит заказной характер с целью дискредитации главы города и органов местного самоуправления».

Но вернёмся к сессии Верховного Совета. Иванов поведал, что пока Белоногов в отпуске, его заместитель Ольга Леонтьева якобы боится самостоятельно принимать полноценные решения.

Затем парламентарий напомнил об ещё одном громком уголовном деле. Напомнил в таком контексте, что задержание и содержание под стражей председателя комитета Верховного Совета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Владимира Нырцева мешает депутатам работать, а именно верстать бюджет.

После выступления Иванова слово взял спикер республиканского парламента Владимир Штыгашев.

«По моему заданию Нырцев в этом году осуществил шесть поездок на горнорудные и пищеобрабатывающие предприятия, которые загадили экологию Хакасии. Закончилось — одному разрезу присудили штраф миллионов 50 или там 70, не помню. Но затем, когда узнали, что Штыгашев зачем-то поехал в Москву, а я поехал и по этим вопросам, начались нападки на Верховный Совет. 18 томов изъяли документов из ВС РХ. Без постановлений прокурора, суда, ни от кого нет. Это органы ФСБ. Я, конечно, направлю письмо директору ФСБ о превышении полномочий управлением здесь. Это второе. И знаете, создается как бы заказ», — цитирует Штыгашева ИА «Хакасия».

Высказался он и по поводу обыска в Верховном Совете:

«За это еще тоже ответят. Это не кабинет товарища Нырцева, а кабинет комитета Верховного Совета. И самое главное, искали всё под микроскопом. Ничего не изъято, к сожалению, ни пушек, ни противотанковых ракет, ничего не обнаружили. Оказывается, не их дело это. Для чего тогда эти маски-шоу нужны? А для того, чтобы сломить любое сопротивление. Поэтому надо здесь разобраться».

По мнению спикера, необходимо «остановить беспредел».

«Они же все (депутаты) либо строители, либо … Они же все сидят здесь, в зале, депутаты… либо хозяйственник крупный или… Решили атаковать депутатов. Никаких там нет ограничений, не уведомляют, что арестовали, что задержали. Не уведомляют Верховный Совет, ни председателя, никого. Я думаю, зря они начинают», — сетует парламентарий.

Он считает, что любой из депутатов может оказаться на месте Нырцева, «любой под надуманным предлогом».

В пресс-службе Верховного Совета корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать громкое заявление Штыгашева. Однако источник ИА REGNUM в республиканском парламенте подтвердил подлинность этих слов.

Что касается Нырцева. 20 октября в республиканском следственном управлении СКР сообщили, что и. о. руководителя следственного управления возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника администрации Усть-Абаканского района и депутата Верховного Совета. Они подозреваются в совершении крупного мошенничества.

Имена фигурантов в пресс-релизе не указаны, однако, по сообщениям местных массмедиа, речь идёт именно о Нырцеве.

По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемые похитили бюджетные средства, выделенные на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Они «обманным путём» реализовали заказчику по завышенной стоимости 15 квартир, фактически принадлежащих одному из них. Следователи считают, что таким образом было похищено более 7 миллионов рублей.

«Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из прокуратуры Республики Хакасия в порядке ст. 37 УПК РФ и УФСБ России по Республике Хакасия», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению хакасского журналиста Андрея Березина, ни о каких необоснованных гонениях на депутатов и чиновников в Хакасии речи не идёт: «Правоохранительные органы просто качественно делают свою работу».

На вопрос, повлияет ли эта ситуация на рейтинг главы Хакасии, собеседник ИА REGNUM ответил, что в данном случае «всё очень интересно простроено»:

«Исполнительная власть, глава Хакасии здесь как бы ни при чём. Всё исходит от законодательной власти. Ведь именно Верховный Совет выступил с громким заявлением по бюджету и по силовикам. Парламентарии выступили, а исполнительная власть якобы в стороне. Но в Хакасии существует предположение, что это всё делается по договорённости. И высказывание в адрес силовиков — это тоже, скорее всего, было чаянием исполнительной власти. Потому что именно у исполнительной власти уже давно натянутые отношения с силовиками».

Андрей Березин подчеркнул, что глава Хакасии сейчас просто не может позволить себе резких высказываний в адрес силовиков:

«Ему это не позволяют сделать и тренд на губернаторские отставки, и недавний скандал с Бызовым».

Руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов в декабре 2016 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Читайте также: Интрига: почему заместители главы Хакасии всё ещё «и. о.»

Здесь стоит напомнить и о «громком заявления по бюджету», о котором упомянул Андрей Березин. На сессии 25 октября парламентарии констатировали, что в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация, и обратились за финансовой помощью к федеральным властям. Они попросили 28,2 млрд рублей, объяснив это тем, что только на погашение коммерческих заимствований республики необходимо 17,9 млрд рублей.

В обращении депутатов указывается, что по итогам 2017 года госдолг республики составит 24,7 миллиарда рублей. Это 137% от собственных доходов. Только расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году составят 2,5 млрд, что составляет более 14% от собственных доходов.

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

В то же время глава Хакасии, судя по всему, не разделяет оценок депутатов о катастрофическом положении. Он заявил, что в республике наблюдается постоянный рост: «У нас постоянно рост. Мы всегда росли». А благодаря, конечно же, усилиям властей, Хакасии и вовсе предстоит «свободный, хороший 2018 год».

Читайте ранее в этом сюжете: Кому верить? Парламент Хакасии и глава региона разошлись в оценке ситуации