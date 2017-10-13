Мэр хакасского Черногорска заявил, что его «заказали»

Черногорск, Хакасия, , 09:23 — REGNUM Глава города Черногорска (Хакасия) Василий Белоногов, против которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, с 12 октября ушёл в отпуск без содержания.

В администрации Черногорска ИА REGNUM подтвердили, что Белоногов находится в административном отпуске.

«В связи с тем, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, я принял нелёгкое решение об уходе в отпуск без содержания с 12 октября, на период следствия в целях обеспечения объективности данного процесса», — говорится в официальном заявлении Белоногова.

По его словам, все предъявленные ему обвинения безосновательны, а «сам процесс носит заказной характер с целью дискредитации главы города и органов местного самоуправления».

«Я убежден, что в результате расследования моя непричастность к совершению предъявленных мне должностных преступлений будет доказана», — подчеркнул Белоногов.

Тем не менее, несмотря на отпуск, Василий Белоногов всё равно остается главой города.

«Что касается возможного отстранения Василия Белоногова от должности. Никаких заявлений глава Хакасии Виктор Зимин по этому поводу не делал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов.

Он напомнил:

«Когда эта ситуация возникла, Виктор Михайлович (Зимин — прим. ИА REGNUM ) говорил, что необходимо ждать решения суда».

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«Касаемо оценки деятельности Белоногова на посту главы Черногорска, руководитель региона отметил, что команда Белоногова справлялась. Есть положительная динамика в строительстве жилья и социальных объектов, ремонта дорог и так далее. Был сложный вопрос входа города в отопительный сезон, но эти трудности сопровождали второй по величине город республики ежегодно. Сегодня повышение надежности системы теплоснабжения Черногорска Виктор Михайлович взял под свой контроль», — сказал Николай Денисов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в отношении Белоногова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, стало известно в августе 2017 года. По данным следствия, градоначальник организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на автомоечном комплексе, возведенном на земельном участке его супруги.

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В конце сентября Абаканский горсуд продлил Белоногову домашний арест до 3 ноября. Однако вскоре Верховный суд Хакасии отменил постановление горсуда, и Белоногов вышел из-под домашнего ареста. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. И. о. мэра является первый заместитель главы администрации Ольга Леонтьева.

Черногорск является вторым по населению городом Хакасии. В городе площадью 118 кв. км проживают порядка 77 тысяч человек.

Василий Белоногов в январе 2009 года был назначен и. о. главы города. 17 января 2010 года избран главой Черногорска.

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