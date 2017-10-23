Интрига: почему заместители главы Хакасии всё ещё «и. о.»

Абакан, , 08:23 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин на встрече с главными редакторами республиканских СМИ, которая состоялась 20 октября в городе Абазе, заявил о том, что состав его заместителей будет обновлён.

«Именно поэтому приставка «и. о.» все ещё сопровождает их должности», — говорится в сообщении в официальной группе «Республика Хакасия» в соцсети Facebook.

Действительно, в настоящее время заместители главы Хакасии, в том числе первый заместитель Олег Нам, являются исполняющими обязанности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Хакасии Виктор Зимин в апреле 2017 года неожиданно отправил правительстве региона в отставку. Он уточнил, что принял это «непростое решение», так как не видит «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».

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Политолог Анатолий Савостин тогда предположил, что Зимин принял такое решение после состоявшейся 19 апреля 2017 года встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Савостина, на закрытой части встречи глава государства мог потребовать от Зимина «встряхнуться», поскольку в регионе есть проблемы политического плана.

По версии ряда местных СМИ, масла в огонь мог подлить резонансный скандал, произошедший в декабре 2016 года. Тогда руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

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После того, как Зимин отправил в отставку правительство региона, прошло полгода. За это время часть министров избавилась от приставки «и. о.», а некоторые министры сменились.

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Однако заместители Зимина остаются исполняющими обязанности. Это и. о. первого заместителя главы Хакасии Олег Нам, и. о. руководителя аппарата правительства — заместитель главы Лариса Карамчакова, и. о. заместителя главы Владимир Крафт, Валерий Марков, Ирина Смолина.

Как сообщает «Хакасия-Информ», от приставки «и. о.» в скором времени могут избавиться несколько человек, а кому-то придётся расстаться с должностью. При этом, по данным источников портала, некоторые исполняющие обязанности заместителей главы Хакасии «сами, причём неоднократно, просили губернатора об отставке».

«Мы сегодня отчётливо понимаем, что до выборов главы Хакасии осталось менее года (срок полномочий Виктора Зимина на посту главы Хакасии истекает в 2018 году — прим. ИА REGNUM ). И любые действия, которые сегодня власти республики пытаются выдать за обновление, по моему мнению, просто являются показухой. Уже через год, возможно, будет новый глава, будет новое правительство», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM второй секретарь Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Он напомнил о процессе обновления кабинета министров после громкого апрельского заявления Зимина. По мнению Коновалова, обновления как такового не произошло.

«Структурно все ключевые посты остались либо за теми же лицами, либо за теми людьми, которые до этого были на вторых ролях. В целом, когда до выборов главы региона остаётся менее года, о каком обновлении можно говорить? Даже если будут назначены новые люди, они просто не успеют поработать», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с декабря 2008 года. С тех пор, как получил согласие местного парламента для назначения на должность председателя правительства республики Хакасия. Он был представлен к наделению соответствующими полномочиями Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом РФ. В январе 2009 года Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии. В 2010 году должность Зимина была переименована, и он стал главой Хакасии — председателем республиканского правительства. В сентябре 2013 года Виктор Зимин выиграл выборы главы Хакасии. Его полномочия на этом посту завершаются осенью 2018 года.