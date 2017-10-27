Грузия: «Мелкие укусы» после выборов

Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Хотя выборы в Грузии прошли спокойно и без особых инцидентов, оппозиционные партии уверены, что выборы были тотально сфальсифицированы, в противном случае правящая партия «Грузинская мечта» такой убедительной победы не одержала бы. Пытаясь отстоять голоса своих избирателей, не попавшие в органы местного самоуправления кандидаты обратили взоры — кто к избирательной администрации, кто к суду, надеясь, вероятно, на чудо.

Казалось бы, такое «чудо» в грузинской реальности случилось. Бывший соратник правящей партии «Грузинская мечта», покинувший ее ряды после ряда «пророссийских» и «антизападных» высказываний, Тамаз Мечиаури выиграл судебный процесс.

Мечиаури баллотировался в Тианетском избирательном округе на пост мэра от учрежденной им в июне прошлого года партии «Тамаз Мечиаури — за Единую Грузию» и, судя по первым результатам выборов, выиграл их, опередив кандидата от правящей партии Лелу Китесашвили на один голос. Такую «победу» обусловили пять бюллетеней, объявленных избирательной комиссией недействительными. Но Мечиаури торжествовал недолго, так как окружная избирательная комиссия пересмотрев собственное решение, восстановила недействительные бюллетени, и Китесашвили опередила Мечиаури уже на четыре голоса.

Возмущенный результатами такого пересмотра, оппонент кандидата от правящей партии (а в этом округе за пост мэра сражались только Мечиаури и Китесашвили) обратился в Мцхетский районный суд, который отреагировал достаточно оперативно и вынес решение в пользу Мечиаури. Суд отменил решение окружной избирательной комиссии о восстановлении недействительных бюллетеней, в результате чего в силу вступали первоначальные результаты, и Тамаз Мечиаури снова выходил в «победители».

Уже освоившись с ролью будущего мэра, он даже наспех, на капоте автомобиля, прямо у здания суда накрыл импровизированный стол с вином и закусками и отметил собственную победу.

Но решению суда пока не суждено вступить в силу, и на сайте ЦИК, где публикуются результаты выборов, по-прежнему лидирует Китесашвили. Она же обжаловала решение Мцхетского суда в вышестоящей инстанции. Вместе с ней иск против решения Мцхетского суда подали Тианетская окружная избирательная комиссия, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и неправительственная организация «Международный центр демократических инициатив». Последняя считает, что в Тианетском избирательном округе выборы были сфальсифицированы, и требует аннулирования их результатов. Спор между Мечиаури и Китесашвили будет рассматривать Тбилисский апелляционный суд.

Сам Тамаз Мечиаури уверен, что борьбу против него ведет не партия «Грузинская мечта», членом которой он был еще полтора года назад, а представитель этой партии Закария Куцнашвили, уроженец Тианети, мажоритарный депутат парламента Грузии от этого избирательного округа.

Девять голосов стали причиной судебного иска, который возбудила партия «Новая Грузия» (лидер — бывший соратник Михаила Саакашвили Георгий Вашадзе) против окружной избирательной комиссии в Исанском районе Тбилиси.

«У нас украли всего девять голосов, но мы будем защищать каждый голос», — заявляет кандидат в мажоритарные депутаты от этой партии по Исанскому мажоритарному округу Тбилиси Теона Челидзе.

И хотя шансов обойти главного претендента — кандидата от «Грузинской мечты» даже с этими девятью голосами у Челидзе нет, она намерена доказать, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги выборов. «Новая Грузия» ожидает «восстановления справедливости» от Тбилисского городского суда.

Аннулирования результатов выборов на 31-м избирательном участке в Поти требует и преодолевшая избирательный барьер «Европейская Грузия», учрежденная бывшими членами «Единого национального движения» в конце прошлого года. Представители партии подали иск в Потийский городской суд против 70-й окружной избирательной комиссии, так как утверждают, что при подсчете голосов председатель окружной комиссии лично забросил в урну 100 бюллетеней. Они, по мнению «Европейской Грузии», и обеспечили правящей партии нужное для победы число голосов на конкретном избирательном участке.

В краже голосов обвиняют «Грузинскую мечту» лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе и ее соратники по избирательному блоку «Дмитрий Лордкипанидзе, Каха Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия».

«Иванишвили — вор, он украл наши голоса», — заявила Бурджанадзе и пообещала, что так просто правительству Грузии и реальному правителю страны фальсификация выборов с рук не сойдет.

Тем не менее, протест лидеры блока ограничили обращениями в избирательную администрацию и требованиями пересчета голосов, что избирательные комиссии выполнять отказываются.

На фоне таких «мелких укусов» в адрес властей, исков, которые на итоги выборов существенного влияния оказать не смогут, Грузия ожидает от ЦИК объявления окончательных результатов.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 21 октября. Население страны выбирало 64 мэров городов и муниципалитетов и депутатов 64 местных собраний. По предварительным данным ЦИК, победу во всех избирательных округах одержала правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты, но по пропорциональным спискам в местные собрания прошли еще несколько партий — «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов». В нескольких избирательных округах в органы местного самоуправления «допустили» и другие партии — «Демократическое движение», «Движение строительства». В единичные местные собрания попали традиционалисты, национал-демократы и партия Мечиаури. Международные наблюдатели в целом дали предварительную положительную оценку прошедшим выборам, и все же отметили такие нарушения, как учет и запись порядковых номеров избирателей, приходивших на голосование на избирательные участки. Это было расценено как попытка косвенного давления на избирателей. Согласно предварительному заключению международных организаций, в результате этих выборов в Грузии на всех уровнях власти воцарится однопартийное правление.

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