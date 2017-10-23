Наблюдатели: В Грузии воцарилось однопартийное правление

Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Хотя в целом процесс выборов в органы местного самоуправления прошел в мирной и демократичной обстановке, в результате этих выборов в Грузии на всех уровнях власти воцарилось однопартийное правление. Такое заключение по итогам выборов сделала американская неправительственная организация Национальный демократический институт (NDI).

По заявлению представителей организации, доминирование одной партии на всех выборных постах создает вызов демократии, и в создавшейся ситуации на лидеров правящей партии возлагается особая ответственность.

«Консолидация всей власти в стране в руках одной партии ставит под угрозу шансы на развитие в Грузии сильной и плюралистичной демократии. В создавшейся ситуации на правительство возлагается ответственность за создание инклюзивного правления и внедрение демократических механизмов контроля», — заявили представители NDI.

Наблюдатели от этой международной организации обращают внимание на ряд выявленных в процессе выборов нарушений. Со ссылкой на представителей оппозиции, они отмечают использование правящей партией административных ресурсов, но добавляют, что «доказать эти факты трудно».

Среди других нарушений называется присутствие на избирательных участках так называемых партийных координаторов, которые в течение всего процесса выборов записывали порядковые номера приходивших на голосование избирателей.

«Присутствие так называемых координаторов создало для избирателей неприятную обстановку, и мы продолжим изучение этого вопроса», — заявила журналистам руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.

Замечания наблюдателей касались также фактов давления на избирателей, некомпетентности членов избирательных комиссий, непрозрачности пожертвований, полученных избирательными субъектами в предвыборный период. Негативным моментом иностранные наблюдатели считают и низкий процент участия женщин в избирательных процессах.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным ЦИК Грузии, на во всех избирательных округах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты.

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