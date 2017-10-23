ОБСЕ выявила нарушения при подсчете голосов на выборах в Грузии

Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Миссия ОБСЕ, представители которой наблюдали за ходом выборов в органы местного самоуправления Грузии, в целом, оценивает процесс выборов положительно, но выделяет отдельные нарушения процедурного характера, в том числе — при подсчете голосов. Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

«В целом, контекст выборов был сформирован на фоне доминирования правящей партии. Имели место факты давления как на избирателей, так и на кандидатов, а также несколько насильственных инцидентов… День голосования в целом прошел спокойно, но были зафиксированы отдельные процедурные нарушения», — сказано в отчете.

ОБСЕ положительно оценивает грузинское избирательное законодательство, но отмечает, что, при внесении изменений в Избирательный кодекс в июле 2017 года, правительство Грузии не учло рекомендаций ОБСЕ и Совета Европы относительно устранения ограничений прав избирателей и кандидатов.

«Избирательная администрация под руководством ЦИК действовала своевременно, эффективно и профессионально, но некоторые оппозиционные кандидаты поставили под сомнение беспристрастность избирательной администрации», — отмечается в отчете.

Одним из недочетов нынешних выборов наблюдатели ОБСЕ считают недостаточное представительство женщин в избирательных списках партий и списках кандидатов на выборные посты в органы местного самоуправления. В отчете говорится и о том, что ряд кандидатов, предположительно, из-за оказанного на них давления, перед выборами сняли свои кандидатуры.

ОБСЕ, так же, как и NDI, заметила и отразила в отчете тенденцию возможного давления на избирателей, проявившуюся в том, что на избирательных участках определенные лица вели учет избирателей, принявших участие в голосовании.

Миссия ОБСЕ выявила недочеты и в процессе подсчета голосов на 11 из тех 71 избирательных участков, где работали ее наблюдатели.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. По предварительным данным ЦИК Грузии, на во всех избирательных округах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты.

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