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Как страны наступают на свободу слова, в том числе и в России: Радио REGNUM

Политика

Мария Захарова заявила, что Белоруссия должна максимально ответственно рассматривать дело в отношении троих авторов ИА REGNUM, а Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik

Как страны наступают на свободу слова, в том числе и в России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: От демократии до плутократии: кому должна служить политика. Радио REGNUM

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