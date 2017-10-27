Как страны наступают на свободу слова, в том числе и в России: Радио REGNUM

Москва, 27 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Сфальсифицировано и безосновательно: МИД РФ призывает Минск ответственно подойти к делу журналистов ИА REGNUM;
- «Российское вмешательство»: реклама RT и Sputnik запрещена в Twitter;
- Дискуссия об абортах: Госдума отклонила две инициативы Мизулиной;
- Добровольно принудительно: всеобщая дактилоскопия вводится в России;
- Выбора нет: Банк России вновь может снизить ключевую ставку;
Читайте ранее в этом сюжете: От демократии до плутократии: кому должна служить политика. Радио REGNUM