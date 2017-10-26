Twitter запретил рекламу RT и Sputnik

Москва, , 18:18 — REGNUM Twitter принял решение о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik, которое «вступает в силу немедленно». Об этом социальная сеть сообщает 26 октября в своем блоге.

Администрация Twitter утверждает, что правительство России пыталось вмешаться в выборы президента США через RT и Sputnik.

«Это решение было основано на работе, которую мы проводили вокруг выборов в США в 2016 году, и выводах американского разведывательного сообщества», — заявили в компании.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter написала, что компания сама предложила сотрудничать с телеканалом и вложить средства на рекламную кампанию.

«Надеюсь, Джек не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США», — написала Симоньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года представители компании Twitter на встрече с конгрессменами США заявили, что удалили 201 страницу, якобы связанную с российскими спецслужбами, которые также якобы разместили тысячу политических сообщений в Facebook.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter удалил 201 страницу, связанную с «российскими спецслужбами»