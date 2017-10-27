Ожидания: Центробанк снизит ключевую ставку

Москва, , 00:20 — REGNUM Сегодня, 27 октября, Центробанк на заседании совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики в пятый раз за год снизит показатель ключевой ставки. У мегарегулятора нет другого выбора, учитывая резко снижающийся уровень инфляции, сходятся во мнении эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

В январе ставка достигала 10%, затем ЦБ снижал показатель — дважды на 0,25 процентных пункта и дважды на 0,5 процентных пункта.

Пересмотр ключевой ставки стал возможным из-за инфляция, которая снижается быстрее, чем предполагали в правительстве и ЦБ. Так, регулятор первоначально поставил своей целью по итогам 2017 года выйти на инфляцию в 4%, однако по итогам сентября рост цен замедлился до 3%. Как ранее уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции по итогам 2017 и вполне возможно, он совпадет с ожиданиям Минэкономразвития и составит 3,2%.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов на встрече с депутатами Госдумы от КПРФ отметил, что снижение ставки и повышение доступности кредитования является важным условием для роста экономики.

«Мы не можем базировать экономику на бюджетном стимулировании, она должна основываться на инвестициях», — подчеркнул министр.

Опасения ЦБ

Ключевая ставка ЦБ сегодня достигает 8,5 процентных пункта. Начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков уверен, что действия ЦБ останутся консервативными и регулятор не решится на радикальное снижение показателя.

«Ключевая ставка, скорее всего будет понижена на 0,25 процентных пункта. ЦБ опасается слишком быстро понижать ставку, особенно ближе к концу года, когда инфляция вновь разгоняется, поэтому будет сделан минимальный шаг понижения ставки», — считает Волков.

Хрупкий экономический рост

Поддерживает такую позицию и управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

«С одной стороны, свежая статистика по инфляции подогревает ожидания, что ЦБ сохранит темпы снижения ключевой ставки в 50 базисных пунктов. Однако отчет Росстата за сентябрь свидетельствует о хрупкости экономического роста, причем резкий рост цен производителей в сочетании с разворотом динамики цен на фрукты и овощи указывает на нарастание среднесрочных инфляционных рисков», — отмечает Сафонов.

Он уверен, что из-за таких опасений ЦБ решит воздержаться от агрессивного понижения ставки. Между тем эксперт не исключает того, что сегодняшнее понижение ставки будет не последним в 2017 году.

«Если мы не увидим новой волны коррекции по ценам на нефть, то в конце года возможно еще одно снижение ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов», — предполагает Сафонов.

По его словам, произойти это может на последнем в 2017 году заседании совета директоров 15 декабря.

Последний раз

Однако зампредправления Локо Банка Андрей Люшин наоборот, считает, что Центробанк предпочтет снизить показатель и больше не изменять его до конца года.

«Снижение будет сделано в пределах 0,5 процентных пункта — таким образом, ЦБ сможет отказаться от понижения ставки в декабре», — считает Люшин.

По его словам, в интересах регулятора не трогать ключевую ставку в декабре, чтобы избежать негативных последствий.

«В ЦБ обоснованно опасаются слишком резко снижать ставку в конце года, учитывая довольно высокие инфляционные ожидания и вероятность введения санкций против РФ», — объясняет Люшин.