Депутат-миллионер Петров из Ленобласти просится на «Матильду» за госсчет

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») обратился к спикеру парламента, однопартийцу Сергею Бебенину и другим коллегам с предложением посетить скандальный фильм «Матильда» за счет бюджетных средств.

«Через несколько дней возникает памятная дата — столетие Октябрьской социалистической революции. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам и к коллегам-депутатам, может быть, мы посмотрим за бюджетный счет кино «Матильда» и обсудим всё происходящее? Избиратели на нас не обидятся, потому что билеты стоят 200 рублей, если на утренний сеанс пойти. Поэтому, Сергей Михайлович, сводите нас в кино», — обратился Владимир Петров к спикеру.

На что депутат-однопартиец Владимир Цой, являющийся директором музея-заповедника «Выборгский замок», пригласил Петрова в Выборг.

«28 октября Выборгском замке пройдет конструкция событий 100-летней давности. Коллектив Выборгского музея и комитет культуры Ленинградской области дает вам возможность совершенно бесплатно почувствовать себя как на стороне красных, так и на стороне белых. По поводу «Матильды»: только что посмотрел, «Выборг-Палас» дает в субботу четыре сеанса «Матильды», поэтому все, кто хотят сходить, могут это сделать в Выборге. Если Владимир Станиславович испытывает какие-то финансовые затруднения, я готов выступить спонсором посещения «Матильды» в Выборге», — парировал Цой.

В свою очередь лидер фракции КПРФ Регина Илларонова попросила Петрова «не ерничать над великой датой, которую отмечает все человечество».

Как добавляет корреспондент ИА REGNUM, свое предложение Владимир Петров запротоколировал. Как следует из выписки с заседания постоянной комиссии областного парламента по социальной политике и трудовым отношениям, депутаты решили обратиться к спикеру Заксобрания с просьбой провести очередной выездной День депутата в формате совместного просмотра «Матильды» с последующим обсуждением, а также обратиться к председателю парламента с просьбой о финансировании из областного бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат из фракции «Единая Россия» Владимир Петров задекларировал за 2016 год доходы в 121,2 млн рублей. Годовой доход Владимира Петрова, который по итогам 2016 года стал самым состоятельным депутатом в областном парламенте, оказался почти в 551 раз выше, чем у его наименее богатого коллеги.

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Напомним, премьерные показы фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя уже состоялись в Санкт-Петербурге и Москве. Они прошли под усиленной охраной полиции и Росгвардии.

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Напомним, фильм «Матильда», вольно интерпретируя исторические события, рассказывает об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II.