Самый богатый депутат Ленобласти получил в 551 раз больше самого «бедного»

Парламентарии 47-го региона отчитались о доходах и имуществе, принадлежащих им и их супругам

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 22:36 — REGNUM Самый состоятельный депутат Законодательного собрания Ленинградской области в 2016 году увеличил свой доход и является безусловным лидером по объему недвижимой собственности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные о доходах и имуществе областных парламентариев за минувший год опубликованы на сайте парламента 47-го региона.

Депутат из фракции «Единая Россия» Владимир Петров заработал в прошлом году 121,2 млн рублей. При этом за 2015 год его доход составлял 72,7 млн рублей, а в 2014 году — 238,7 млн рублей. Добавим, что по итогам 2015 года самым богатым депутатом областного парламента был Владимир Рыбальченко, доход которого составлял 246,8 млн рублей. В новый состав Заксобрания, избранный в сентябре 2016 года, Рыбальченко не вошел.

Также единоросс Владимир Петров может похвастаться самым большим количеством участков (земельных, дачных и садовых), находящихся в собственности. Всего их 128 штук, в том числе один в Германии. Площадь самого большого из владений составляет 46,7 тыс. кв. метров. В долевой собственности у Петрова находится еще три участка в Германии.

Кроме того, парламентарий владеет двумя домами и 24 квартирами в России и двумя квартирами за границей — в Германии и Испании. Кроме того, у Владимира Петрова в собственности находится половина долей в 25 квартирах в Германии (плюс половины долей 12 машино-мест). В Германии у парламентария также есть парковочное место в подземном гараже и два нежилых помещения. В Испании — одно нежилое помещение, в России — семь.

У супруги парламентария в собственности находится дом, квартира, земельный участок и складское помещение. Некоторое имущество записано на двух из трех несовершеннолетних детей депутата. При этом автопарк у Петрова небольшой: Mercedes Benz S500 4 Matic (вместо Land Rover Range Rover в 2015 году) и мотоцикл BMW К1300R.

На втором месте по доходам за 2016 год оказалась Людмила Тептина — она задекларировала 24,3 млн рублей. Напомним, за 2014 год ее доход составил 42,3 млн рублей, за 2015-й — 26,8 млн рублей. Владеет депутат двумя участками, домом, нежилым строением и долей в квартире в Финляндии. Ее супруг заработал больше — 34,8 млн рублей. У него в собственности — два участка, дом, квартира, два нежилых строения и гаража, и также доля в квартире в Финляндии.

Третье место рейтинга доходов занял Алексей Игонин, задекларировавший 13,1 млн рублей. В собственности у него значится два земельных участка, жилой и гостевой дом. В гараже парламентария — скромная Skoda Fabia. Его супруге принадлежит квартира и легковой автомобиль Infiniti FX37.

Почти столько же (13 млн рублей) заработала депутат Елена Маханек, являющаяся также гендиректором ООО «Блок-Монолит». У нее в собственности — два участка, два дома и квартира.

Депутат Ильдар Гилязов заработал за минувший год 12,7 млн рублей. В собственности у него находится земельный участок, две квартиры, а также доли в квартире и нежилом помещении.

Столько же задекларировал директор музея Выборгского замка Владимир Цой — 12,7 млн рублей. Владеет парламентарий двумя участками, двумя домами и квартирой. Передвигается Цой на Audi Q3 и Mersedes-Benz P350.

Депутат Юрий Терентьев заработал 8,4 млн рублей. Советник гендиректора строительной компании «ЛСР» владеет двумя квартирами, гаражом и машино-местом. В гараже у него — Nissan Qashqai. У его супруги — три участка, два дома и квартира, а также Lexus RX-270.

Михаил Коломыцев заработал за минувший год 7,6 млн рублей. Он владеет пятью участками, четырьмя домами и двумя квартирами. Автопарк парламентария состоит из легковых Land Rover Range Rover, BMW 750 LDXDrive, двух мотовездеходов Yamaha, моторной лодки, катера и автоприцепа. У его супруги в собственности находится четыре квартиры и автомобиль BMW X5.

Спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин заработал в 2016 году 4,8 млн рублей. При этом в 2015 году он задекларировал 3,4 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок и гараж, в котором стоит Lexus RX 350 и BMW 530 xia. Супруга председателя заработала чуть больше мужа — 4,9 млн рублей, владеет она двумя земельными участками (не считая долей), двумя дачами и квартирой.

Заместители председателя — Николай Пустотин и Дмитрий Пуляевский — заработали 3,1 и 1,8 млн рублей, соответственно.

Экс-губернатор Ленобласти Вадим Густов заработал 4,6 млн рублей. Владеет заслуженный парламентарий двумя участками, двумя домами и квартирой.

Все вышеперечисленные парламентарии являются членами партии «Единая Россия».

Многодетный «эсер» Александр Перминов заработал в прошлом году 6,1 млн рублей. В собственности у него только доли в квартирах.

Депутат от ЛДПР Дамир Шадаев задекларировал небольшой доход — 2 млн рублей. Однако в собственности у него шесть участков, три дома, квартира и доля в квартире, два гаража, машино-место, спортзал, хозблок, баня, подвал (погреб), овчарня, конюшня. Кроме того, депутат владеет мотоциклами Harley Devidson, BMW K1200LT, Honda GOLD WIN GGL 1800, BMW R 1150 GS, а также катером SilverEagle и гидроциклом SeaDoo.

Меньше всего в 2016 году заработал депутат Алексей Ломов — он задекларировал 220 тыс. рублей. Вдвое больше заявил его коллега Николай Беляев — 468 тыс. рублей. Депутат Александр Русских заработал 715 тысяч рублей, Евгений Тирон — 797 тыс. рублей.

Добавим, что годовой доход депутата Владимира Петрова, который по итогам 2016 года стал самым состоятельным в областном парламенте, оказался почти в 551 раз выше, чем у его наименее богатого коллеги. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте Заксобрания.

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