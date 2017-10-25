Стрелять или вести диалог: Саргсян заявил о готовности к обеим вариантам

Ереван, , 11:40 — REGNUM Невозможно одной рукой стрелять, а другой — вести переговоры с целью найти решение карабахскому конфликту, заявил 24 октября президент Армении Серж Саргсян в ходе лекции в Национальном исследовательском университете обороны.

«Нагорно-карабахский конфликт, действительно, не имеет военного решения. Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой — вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому», — сказал Саргсян.

По его словам, на этом этапе армянская сторона не имеет цели в Нагорном Карабахе решать или ставить военные задачи.

«Задачу защитить гражданское население Арцаха от беспорядочного огня противника мы уже решили и решили давно. Мирное урегулирование проблемы, в числе других условий, должно абсолютно исключить какую-либо военную угрозу в отношении мирного населения Арцаха», — завил глава Армении.

По его мнению, переговоры должны иметь место в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря молчанию оружия.

«Получая краткосрочное тактическое или пропагандистское преимущество, ни одна из сторон не решает для себя никакого существенного вопроса. Наоборот, провокации делают просто невозможными серьёзные переговоры», — подчеркнул Саргсян.

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По словам армянского лидера, после женевских переговоров азербайджанская сторона с особой злостью пытается подчеркнуть, что он нарушил какие-то договоренности.

«Искренне, странно. И я с большим нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы своего коллегу спросить, что их рассердило. При том, говорят люди, которые фактически, вообще не должны быть в курсе нашего разговора, потому что мы говорили вдвоём, и если мы имели договорённость не говорить никому, то как его помощники, или, не знаю, заместители и т.д., знакомы с темой», — сказал президент Армении.

Он также заверил присутствующих, что из разговора с президентом Азербайджана он ни полуслова нигде не говорил.

«А что я говорил на встрече с армянской общиной Швейцарии? Я говорил, что никакой армянский руководитель не может подписать документ, который нарушит безопасность Нагорного Карабаха. Это раз. Второе, я говорил, что Карабах должен быть вне Азербайджана. И третье, я сказал, что президент Азербайджана также озабочен безопасностью и гибелью своих солдат. То есть, что здесь нового? Я повторил то, что 20 лет говорю, что 25 лет мы говорим. То есть, если кому-либо казалось, что если мы в Женеве вели переговоры, сказали и приняли заявление, что напряжённость должна ослабнуть, это не значит, что и стремление Карабаха к независимости тоже должно ослабнуть. Искренне говоря, для меня очень странно», — подчеркнул Саргсян.

По его словам, армянская сторона не осуществляла и не будет осуществлять мести и коллективного наказания. При этом он отметил, что каждая военная потеря будет вызывать ответное действие, направленное против военных стороны противника.

Говоря об идеологии конфликта, армянский президент особо отметил, что нагорно-карабахский конфликт не носит этнического или религиозного характера.

«У нас нет никакой проблемы ни с азербайджанским народом, ни тем более с мусульманской религией. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, просто это желание нужно направить в правильное русло», — сказал Саргсян.

По его словам, конфликт отличается от всех конфликтов на территории бывшего Советского Союза не только по той причине, что различны истоки этих конфликтов, а в первую очередь по той причине, что всё сделано в соответствии с законом и правом.

«С самого первого дня Арцахского освободительного движения мы делали всё в рамках действующего на тот момент закона и в рамках международного права. Мы действительно ставили перед собой задачу осуществлять все действия в соответствии с действующим в то время законом СССР и международным правом», — резюмировал Саргсян.

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