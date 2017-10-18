Ереван жёстко отреагировал на слова помощника президента Азербайджана

Ереван, , 00:21 — REGNUM МИД Армении довольно жёстко отреагировал на заявление помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, который после женевской встречи президентов Армении и Азербайджана 16 октября обвинил президента Армении Сержа Саргсяна в попытке «сорвать договоренности по Карабаху».

«Было решено, что помимо согласованных пунктов, никаких других заявлений не будет. Несмотря на обещание, он [президент Армении] вновь не сдержал слово», — написал Мамедов в микроблоге в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян комментируя высказывание Мамедова, написал в Twitter:

«Бакинский номенклатурщик с просроченным сроком годности вновь упустил возможность промолчать и не выставлять напоказ всю свою ограниченность».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян опровергая высказывания Мамедова написал: «На фоне выдержанных в рамках дипломатической корректности по отношению к президенту Азербайджана комментариев президента Республики Армения после встречи в Женеве, отражающие пещерное мышление Новруза Мамедова ремарки являются очередным доказательством того, что именно препятствует урегулированию нагорно-карабахской проблемы».

По мнению пресс-секретаря правящей Республиканской партии Армении, вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, у помощника президента Азербайджана есть очевидные проблемы с восприятием.

«Как он, так и другие должностные лица Азербайджана, которые выступают с подобными заявлениями и пытаются создать видимость, будто президент Армении сразу после встречи захотел озвучить подробности и, якобы была нарушена договоренность — не что иное, как нелепые заявления», — сказал Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер парламента Армении отметил, что если помощник Алиева внимательно просмотрит или прочитает речь президента Армении, очень хорошо поймет, что президент использовал очень конкретные и уважительные высказывания.

Как сообщало ИА REGNUM, после переговоров с Ильхамом Алиевым в Женеве 16 октября в посольстве Армении в Швейцарии президент Серж Саргсян встретился с представителями швейцарской армянской общины. Саргсян в вступительном слове во время встречи представил итоги переговоров с президентом Азербайджана.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: какой-либо конкретной договорённости, так сказать, не имеем, о вариантах решения проблемы. Но мы договорились принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы.

Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что лёгкого решения никогда не будет. Однако ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и о осуществить и для этого мы всё будет делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну», — сказал президент Армении.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях 16 октября состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.