Баку быстро показал, как он относится к женевским договорённостям

Ереван, , 19:47 — REGNUM Пока армянские политологи пытаются понять, зачем Ереван согласился на продолжение переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию, фактически отказавшись от договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 г., Баку показывает, что не собирается придерживаться договорённостей трёхдневной давности.

Напомним, что в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве 16 октября говорится, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Вместо «дополнительных шагов» пока что стало известно об очередном инциденте на карабахо-азербайджанской границе, в результате которого погиб 19-летний армянский военнослужащий.

«19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян 1998 г.р.», — сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

До того, как стало известно о гибели армянского военнослужащего, глава МИД Армении Эдвард Налбандян на 4-ом Армянском форуме Европы в Брюсселе обвинил Баку «в дешевых и примитивных спекуляциях».

«Вместе с тем, прискорбно, что после саммита Баку вновь и вновь пытается прибегнуть к дешевым, примитивным спекуляциям, заявляя, будто достигнута договоренность ничего не говорить об урегулировании проблемы после саммита. Очевидно, почему Баку это делает: потому что пытается избежать ответственности за свою деструктивную политику», — цитирует Налбандяна azatutyun.am.

По его словам, хотя встреча прошла в конструктивной атмосфере, но ущерб, нанесенный переговорному процессу агрессией Азербайджана против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года, всё еще не преодолен.

«Азербайджан отказывается подтвердить принципы урегулирования карабахского конфликта, которые представлены странами-сопредседателями в качестве основы для урегулирования. Это, в частности, неприменение силы или угрозы силы, самоопределение и территориальная целостность», — отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

По его словам, Баку продолжает грубо нарушать трехсторонние бессрочные соглашения о перемирии 1994—1995 гг., игнорируя неоднократные призывы сопредседателей.

Несмотря на это, как отметил глава МИД Армении, официальный Ереван выступает за интенсивные переговоры, и если Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня и выполнит достигнутые ранее договоренности, то появится возможность для продвижения мирного процесса. По словам Налбандяна, в ближайшее время в качестве продолжения встречи президентов сопредседатели организуют рабочие встречи министров иностранных дел двух стран.

По словам специалиста по международным отношениям Армана Григоряна, ни для кого не секрет, что Азербайджан не соблюдает режим прекращения огня. Как правило, активизация Баку на границе происходит либо до встреч президентов или глав МИД двух стран, либо же через несколько дней после них. Григорян напомнил, что за шесть дней до встречи в Женеве в результате действий Баку на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий, и сегодня, через три дня после встречи, вновь нарушение перемирия и гибель солдата.

«Сам глава МИД Армении признаёт, что Баку не выполняет договорённости, но в то же время Налбандян говорит, что если Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня и выполнит достигнутые ранее договоренности, то появится возможность для продвижения мирного процесса. Такое впечатление, что Ереван занимается самообманом», — сказал Григорян в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, соглашаясь на встречу в Женеве, Серж Саргсян отказался от договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, в которых шла речь о системе мониторинга инцидентов в зоне конфликта и появлении там международных наблюдателей.

«Еревану нужно забыть о Вене и Санкт-Петербурге, так как встреча в Женеве обнулила все предыдущие соглашения. Слова и дела армянской дипломатии на данном этапе вызывают большие вопросы. Серж Саргсян лично заявлял, что пока не будут выполнены венские и санкт-петербургские договорённости, о продолжении переговоров не может быть и речи. После этого Армения соглашается на встречу в Женеве, а сегодня Налбандян заявляет, что Ереван выступает за интенсивные переговоры. Такое впечатление, что на руководство страны есть какое-то давление», — сказал Григорян.

По его мнению, единственное условие, которое должна выдвигать Армения — это возвращение за стол переговоров Степанакерта. Впрочем, если Ереван не выдвинул это требование после войны в апреле 2016-го, то сейчас и вовсе не приходится надеяться, что Серж Саргсян пойдёт на это.

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