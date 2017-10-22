ЦИК Грузии: Во всех избирательных округах лидирует «Грузинская мечта»

Тбилиси, , 09:39 — REGNUM По предварительным данным ЦИК Грузии, на проходивших в Грузии 21 октября выборах в органы местного самоуправления во всех избирательных округах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» и ее кандидаты.

Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе, по данным с 98,1% избирательных участков, набрал 51,11% голосов. Его ближайший конкурент — независимый кандидат Александр Элисашвили получил 17,46%, а кандидат от «Национального движения» Заал Удумашвили — 16,51%. За кандидата от «Европейской Грузии» (отделившейся от «Национального движения» в конце прошлого года партии) Елену Хоштария проголосовали 7,13% избирателей, за кандидата от «Альянса патриотов» Ирму Инашвили — 3,1%.

Кандидаты от «Грузинской мечты» лидируют на выборах мэров других самоуправляемых городов: Рустави — Ираклий Табагуа (53,05%), Кутаиси — Георгий Чигвария (48,75%), Поти — Гоча Курдгелия (54,92%), Батуми — Лаша Комахидзе (55,67%).

По предварительным данным, правящая партия выиграла в Тбилиси и в масштабе всей Грузии как на пропорциональных выборах в органы местного самоуправления, так и на выборах по мажоритарным округам.

Кроме нее, шансы пройти в местные собрания имеют еще три партии, которые, по информации ЦИК, преодолевают избирательный барьер. Это «Национальное движение», «Европейская Грузия» и «Альянс патриотов».

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Население страны выбирало 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). Процесс голосования завершился в 20:00 часов по местному времени.