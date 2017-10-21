Тбилиси, , 21:13 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу. Сразу же после окончания процедуры голосования у центрального офиса партии на площади Ираклия Второго в Тбилиси стали собираться члены партии, активисты и сторонники. К трибуне по очереди выходили партийные лидеры, которые уверенно заявляли об одержанной на выборах победе и обещали подарить гражданам лучшее будущее.

«Поздравляю всех с этой уверенной и очень важной победой. Хочу поблагодарить всех, кто оказал нам величайшую поддержку. Мы, конечно, терпеливо будем ждать официальных результатов Центральной избирательной комиссии, но одно совершенно ясно — изменения, которые в 2012 году были осуществлены во главе с учредителем партии Бидзиной Иванишвили, принесли эту очень важную победу», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Он пообещал, что под руководством Кахи Каладзе Тбилиси, который и сегодня является одним из самых красивых городов мира, станет еще краше и теплее.

Оппоненты правящей партии настроены менее оптимистично и готовы бороться за свои голоса.

«В exit-polls я не верю, потому что традиционно они у нас оторваны от реальности. Выборы проведены, бюллетени в урны заброшены, дождемся подсчета голосов. Я очень серьезно отношусь к этому процессу и в отличие от премьер-министра и остальных ожидают окончательных результатов от ЦИК», — заявил независимый кандидат Александр Элисашвили. Он предполагает, что на выборах произошла определенная фальсификация.

Не верит в победу Кахи Каладзе на выборах мэра Тбилиси и кандидат от «Национального движения» Заал Удумашвили.

«То, что происходило в ходе этих выборов в целом, очень напоминало спецоперацию против грузинского народа. Я не верю, что каждый второй тбилисец проголосовал за Каху Каладзе. Я, конечно, дождусь результатов ЦИК. Но я призываю всех, все политические партии, которые представлены в избирательных комиссиях, чтобы все защитили свои голоса», — заявил Заал Удумашвили.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Население страны выбирало 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). Процесс голосования завершился в 20:00 по местному времени.

По данным exit-polls, опубликованным сразу после окончания процедуры голосования, победу на выборах в масштабе страны одержала «Грузинская мечта», а ее кандидат Каха Каладзе уверенно лидирует на выборах мэра Тбилиси.