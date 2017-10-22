Трамп обвинил Facebook в поддержке «жуликоватой» Клинтон

Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Соперница действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пользовалась поддержкой социальной сети Facebook, так как потратила на рекламу «на сотни миллионов долларов больше». Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Американский лидер отметил, что по-прежнему слышит о «крошечной» сумме денег, потраченной Клинтон на рекламу в соцсетях. Однако, по его мнению, «жуликоватая» соперница не пожалела миллиардов долларов, чтобы такие СМИ, как CNN, ABC и NBC & CBS публиковали фейковые новости.

«Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я, — заявил Трамп. — Facebook был на ее стороне, а не на моей!».

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Напомним, что скандалы вокруг выборов президента США, состоявшихся в ноябре 2016 года, не утихают. Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что избрание главы государства происходило в тяжелых условиях «военных действий» со стороны России.

Так Хейли охарактеризовала вмешательство в американские выборы, якобы осуществлявшееся Москвой. По мнению Хейли, Россия подобным образом атакует и другие страны.

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