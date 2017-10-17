Клинтон: «Вмешательство России в выборы США равнозначно нападению 9/11»

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM В воскресенье, 15 октября, Хиллари Клинтон назвала «вмешательство России в президентские выборы 2016 года» эквивалентом «кибер 9/11».

«Я думаю, там [существует] еще много связей, которые пока не раскрыты», — сказала Клинтон в воскресенье вечером в Лондоне, сообщает BuzzFeed News.

Бывший кандидат от Демократической партии заявила, что если бы ее избрали президентом, она бы созвала независимую комиссию «разобраться» с этим делом.

«Очень уважаемые люди из безопасности, ветераны разведки, говорят, что это был кибер 9/11, в том смысле, что это была прямая атака на наши учреждения», — заявила она.

«Может показаться, что мы драматизируем, но мы знаем, что они шпионили и пытались вторгаться в избирательные системы, а не только пропагандировали в средствах массовой информации в ходе кампании», — цитирует Клинтон издание The Hill.

Клинтон предупредила, что россияне «не успокоятся».

«Это постоянная угроза», — сказала она.

Клинтон дала подобные комментарии во время интервью, которое транслировалось в воскресенье, 15 октября, предупреждая, что США должны следить за президентом России Владимиром Путиным.

«Путин хочет дестабилизировать демократические государства в Европе и США и ослабить НАТО и Евросоюз», — добавила она.

«Он считает, что это даст России реальный шанс на безусловное доминирование в Европе и, конечно же, вдоль ее границ, — добавила Клинтон. — А также, что Соединенные Штаты, которые он считает своим главным противником, будут ослаблены».

Она заявила, что считает, что Путин преуспел в своих попытках вмешаться в президентскую гонку, добавив, что он хочет разделить Америку изнутри.

«Он во многом достиг того, чего хотел, — сказала она. — Но он не получил всё, поэтому необходимо следить за ним, потому что он не успокоился».

Напомним, что в настоящее время комитетами Конгресса проводятся расследования «российского вмешательства в выборы», которые с остервенением подогревает американская пресса.

Президент США Дональд Трамп не поддерживает так называемое «российское расследование», называя его «мистификацией» и стремлением демократов оправдаться за то, что они проиграли выборы.