Постпред США при ООН: выборы 2016 года были военной кампанией России

Нью-Йорк, США, , 01:26 — REGNUM Выборы американского президента 2016 года проходили в тяжелых условиях «военных действий» со стороны России, заявила Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, пишет Washington Examiner.

Комментируя раздутый Вашингтоном скандал вокруг победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые прошли почти год тому назад (голосование состоялось 8 ноября 2016 года), американский представитель заявила:

«Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия».

По словам американки, США — не первая «жертва» Москвы, поскольку России удается атаковать и другие страны подобным же образом.

«Они делают это повсюду, — сказала представитель США в ООН. — Это их новое любимое оружие».

Напомним, последняя кампания по выборам президента США сопровождалась шквалом обвинений в адрес России. После победы Трампа в западных СМИ практически ежедневно появляются те или иные заявления о «руке Москвы» в выдвижении «своего» кандидата.

В отношении прозрачности выборов Вашингтон проводит расследование, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером.

Президент США Трамп неоднократно опровергал предположения о какой-либо связи с Россией, а 16 октября заявил, что разбирательство на эту тему пора завершать. Причину шумихи вокруг своего избрания он видит в желании демократов оправдать свой проигрыш.

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