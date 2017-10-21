Белорусские вузы примут участие в индийском образовательном форуме

Минск, , 16:05 — REGNUM Индия и Белоруссия будут сотрудничать в области молодежной политики, заявил министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, сообщает 21 октября БЕЛТА.

По его словам, соглашение о сотрудничество было подписано на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Одним из шагов на пути сотрудничества двух стран станет участие белорусских вузов в образовательном форуме, который пройдет в ноябре 2017 года в Индии.

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«Для нас Индия интересный партнер с точки зрения наращивания экспорта образовательных услуг, и мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал Карпенко.

Он также отметил, что Белоруссия и Индия готовят ряд совместных мероприятий в образовательной сфере, например, совместный форум специалистов по работе с молодежью, а также ряд телемостов для общения представителей индийской и белорусской молодежи.

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Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел с 15 по 21 октября 2017 года в Сочи. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. представителей молодежи из 150 стран мира.

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