Белоруссия восстановит нефтяное месторождение в Индии

Минск, , 12:53 — REGNUM Реабилитацией нефтяного месторождения Чабуа в индийском штате Ассам займется «Белоруснефть», сообщает 16 октября БЕЛТА.

Согласно сообщению, белорусская компания будет оказывать инженерно-консультационные услуги индийской компании Oil India. В задачу «Белоруснефти» будет входить: формирование стратегии разработки месторождения, анализ геологической характеристики, состояния разработки месторождения, построение геологических и гидродинамических моделей. На основе проведенных работ будет составлена программа для реабилитации месторождения.

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Напомним, ранее «Белоруснефть» и Oil India заключили договор на реабилитацию нефтяного месторождения Дигбой — старейшего в мире и первого в Азии. Работа была завершена, в результате, по оценке Белорусского исследовательского проектного института нефти (БелНИПИнефть), входящего в состав «Белоруснефти», месторождение за 15 лет может дать еще 303 тыс. кубометров нефти.

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«Белоруснефть» действует с 1966 года и за время своей работы заключила контракты с фирмами из России, Украины, Венесуэлы, Эквадора, Индии. Компания занимается поиском, разведкой и разработкой нефтяных месторождений.

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