Кирилл Волгин, , 21:01 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин фактически подставляет президента РФ Владимира Путина, считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров. Таков, по его мнению, один из основных итогов работы нынешнего столичного градоначальника. Как следствие, по его словам, действующему московскому мэру больше не гарантирована поддержка федерального центра. Об этом он сегодня, 20 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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В своём мнении Георгий Федоров не одинок. Критически оценивает работу столичного руководителя и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Негатив, накопившийся у жителей столицы в отношении мэра Москвы, становится политической проблемой, — уверен он. — Поводы для этого есть. Существует устойчивая тенденция к самовоспроизведению негативных стереотипов о деятельности мэра. Трудно сказать, насколько они широко распространены».

По его словам, иногда кажется, что они ограничиваются лишь пределами активных пользователей социальных сетей и их политического сегмента. Однако достаточно обратить внимание на водительские чаты по поводу пробок, которые показывают, что аудитория, которая формирует и распространяет эти негативные представления о работе мэра, значительно шире.

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Его поддерживает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов:

«Проблемой в случае выдвижения Собянина будет не собственно его кандидатура, а фон — недовольство москвичей целым рядом проблем, которые существуют в городе».

Проблем и впрямь немало, причем мэрия, как кажется, поставила себе цель во что бы то ни стало довести горожан до точки кипения своей суетливой гиперактивностью.

«Если в Москве хотя бы год не будут менять асфальт на плитку, горожане вздохнут с облегчением, — считает политтехнолог Константин Калачёв. — Бесконечные работы по «благоустройству» всё больше раздражают население. Нужно хотя бы на время завершить их».

Увы, сделать это градоначальник уже едва ли может. Как считает Калачев, хорошие отзывы о работе Собянина исходят в основном от ставших москвичами недавно.

«В тех городах, откуда они приехали, асфальт не менялся годами. Там благоустройством не занимаются. Москвичи со стажем, напротив, испытывают массу неудобств», — пояснил он.

Ситуация по-своему критическая — как только городские чиновники перестанут создавать иллюзию полезной бурной деятельности, безрассудство, а порой и откровенный вред их политики станет очевиден каждому.

«Когда он (Сергей Собянин — прим. ИА REGNUM ) пришёл, все вроде восприняли это нормально и позитивно после лужковского погрома, — заявил Фёдоров. — И он воспринимался как цивилизованный человек. Первый срок прошёл без особых проблем с общественным мнением. Второй срок воспринимается многими москвичами отрицательно, потому что, кроме «благоустройства», мы видели и расширение платных парковок, и точечную застройку, и чуть ли не ежегодную смену летних плиток на зимние. Население испытывает дискомфорт, а также много социальных, экологических и иных проблем».

Самое время задуматься о том, с чем Собянину идти на выборы осенью 2018 года, и подготовка к ним, кажется, началась. Как сообщают «Ведомости», 18 октября он встретился с группой политологов, обсудил с ними социально-политическую ситуацию в столице и выслушал их прогнозы о том, как будут развиваться общественные настроения.

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«Процесс согласования позиций с федеральным центром ещё предстоит, — прокомментировал эту новость корреспонденту ИА REGNUM Ремизов. — Есть ожидание кадровой перезагрузки после выборов президента. После них появится и определённость по основному кандидату на столичных выборах. Кампания в Москве должна быть достаточно конкурентной и открытой. Стоит ли действующему мэру беспокоиться? Поводы для этого есть».

Даже техническая сторона вопроса порождает массу сомнений в том, что команда мэра сможет адекватно ответить на такой серьёзный вызов, как выборы.

«Стремлением понравиться мэрия особо не отличается, — констатирует Калачев. — Есть проблемы с обратной связью, а информационное сопровождение работы оставляет желать лучшего».

Очевидно, мэрия рассчитывает завоевать сердца москвичей сколотой плиткой и покосившимися бордюрами, раз даже не пытается вести сколь-нибудь серьёзной работы с населением. Парочки фестивалей и обещания организовать в столице бесплатный Wi-Fi явно недостаточно. Похоже, это понимают и в Кремле, отчего не спешат обещать действующему мэру свою поддержку.

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«Выборы мэра будут зависеть от многих факторов, — подчеркнул Орлов. — В том числе и от того, будет ли выдвигаться Собянин. Насколько я могу судить, сегодня это не окончательно решённый вопрос. У него ведь могут быть и какие-то развилки в карьере».

Ещё более конкретно выразился Федоров:

«Поддержка федерального центра ему не гарантирована, потому что очень многими своими действиями он подставляет президента страны. Начиная от закона о реновации и заканчивая другими проблемами. Я не исключаю, что, если Путин переизберётся в следующем году, то будут приняты какие-то кадровые решения, особенно учитывая, какое количество губернаторов уже сменилось».

Он также напомнил, что на прошлых выборах Собянин с трудом преодолел 50-процентный барьер. Если появится сильный кандидат от оппозиции, не исключен второй тур, в котором у мэра есть все шансы проиграть.

«Если Собянин пойдёт на выборы, он, конечно, не станет выдвигаться от партии «Единая Россия», рейтинг которой в Москве очень низок, — продолжает эксперт. — Он пойдёт как самовыдвиженец, и его политтехнологи постараются разбить протестных оппозиционных кандидатов по политическим партиям, чтобы на оппозиционном поле все они отнимали друг у друга голоса. Не исключаю появления каких-то надбавок для пенсионеров и отставки наиболее одиозных столичных чиновников».

Кроме того, он предположил, что следует ждать кампанию по усушке явки, дабы к урнам для голосования пришло как можно меньше протестно настроенных избирателей. Уверен Федоров и том, что, как всегда, будет использован административный ресурс.

«Муниципальные выборы 2017 года показали, в частности, что стратегия низкой явки и целый ряд других шагов, которые были предприняты параллельно, нуждаются в кардинальном изменении, — в свою очередь напомнил Орлов. — В любом случае стратегия кампании, которую сейчас готовят или планируют готовить московские власти, должна быть очень сегментированной и ориентированной на проблемные и на протестные группы. Ей следует включать в себя очень детальную работу с районами, где победила либо значительно представлена оппозиция. Обязательно нужно делать ставку на дробление оппозиционных сил».

Справедливости ради стоит отметить, что и оппозиция пока ещё не показала себя в лучшем свете.

«Они (оппозиционеры — прим. ИА REGNUM ) заняты ситуативными проблемами, имиджево непривлекательными, — пояснил эксперт. — Эффект утраченной победы усиливается. Перед ними стоит масса задач, связанных как с консолидацией, так и с тем, что нужно продемонстрировать наличие реальной программы изменений в городе как в социально-экономической, так и градостроительной политике. И власти, и оппозиция находятся в поиске технологий и стратегий ведения кампании. Никаких ярких шагов ни со стороны мэрии, ни со стороны оппозиционных групп мы пока не видим. Эти выборы — шанс на реванш для КПРФ и «Единой России». Настроение же москвичей можно оценить как умеренно скептичное».

Особенно скептично, надо полагать, будут настроены 8 с лишним тысяч медицинских работников, которые, напомним, лишились своих мест благодаря такой «необходимой» всем нам оптимизации. Не замедлят высказать своёе отношение к Собянину и автовладельцы, чьи интересы городские власти игнорируют: одной рукой уменьшая количество московских парковок, а другой (как рассказали ИА REGNUM в «Московском союзе автомобилистов»), передавая их коммерсантам, которые, в свою очередь, взвинчивают цены.

При таком раскладе возникают большие сомнения в том, что центральная власть поддержит Сергея Собянина. Зачем ей очередной протест, да ещё и в центре столицы?