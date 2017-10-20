Выборы: за кем пойдёт Москва осенью 2018 года?

Москва, , 15:31 — REGNUM В случае выдвижения Сергея Собянина в кандидаты на пост мэра Москвы проблемой будет недовольство москвичей целым рядом городских проблем, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 октября, комментируя информацию о встрече действующего градоначальника с политологами и их разговоре об осенних выборах 2018 года.

«Выборы мэра будут зависеть от многих факторов, — отметил Орлов. — В том числе и от того, будет ли выдвигаться Собянин. Насколько я могу судить, сегодня это не окончательно решённый вопрос. У Собянина ведь могут быть и какие-то развилки в карьере. Проблемой в случае выдвижения Собянина будет не собственно его кандидатура, а фон — недовольство москвичей целым рядом проблем, которые существуют в городе».

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Другой сложностью, по мнению политолога, станут районы, где оппозиция либо победила, либо имеет сильное представительство.

«Мэрия максимально сгладила проблемные аспекты, и от конфликта между группами Митрохина и Гудкова-Каца выиграла «Единая Россия», — напомнил Орлов. — Тем не менее муниципальные выборы 2017 года показали, в частности, что стратегия низкой явки и целый ряд других шагов, которые были предприняты параллельно, нуждаются в кардинальном изменении. Пока трудно судить о том, осознает ли мэр, что здесь нужны серьёзные перемены. В любом случае стратегия кампании, которую сейчас готовят или планируют готовить московские власти, должна быть очень сегментированной и ориентированной на проблемные и на протестные группы. Ей следует включать в себя очень детальную работу с районами, где победила либо значительно представлена оппозиция. Обязательно нужно делать ставку на дробление оппозиционных сил».

В свою очередь, как считает Орлов, протестное движение — «Яблоко», группа Гудкова-Каца, самовыдвиженцы, которые активно проявились на последних муниципальных выборах, — сегодня уже демонстрирует очевидную раздробленность.

«Они заняты ситуативными проблемами, имиджево непривлекательными, вроде выписывания на себя премий и дележа постов, — пояснил эксперт. — Эффект утраченной победы усиливается. Перед ними стоит масса задач, связанных как с консолидацией, так и с тем, что нужно продемонстрировать наличие реальной программы изменений в городе как в социально-экономической, так и градостроительной политике. И власти, и оппозиция находятся в поиске технологий и стратегий ведения кампании. Никаких ярких шагов ни со стороны мэрии, ни со стороны оппозиционных групп мы пока не видим. Эти выборы — шанс на реванш для КПРФ и «Единой России». Настроение же москвичей можно оценить как умеренно скептичное».

Отметим, что для скепсиса у них есть все основания. Результаты работы действующей московской власти очень многими экспертами оцениваются крайне негативно. Возмущение вызывает нежелание городских чиновников считаться с интересами жителей. Вспомним хотя бы массовое сокращение врачей, планомерное пренебрежение интересами автовладельцев и наступление на малый бизнес. Результаты работы нынешнего столичного начальства — это увольнение более 8 тысяч медработников, сокращение парковочных мест и вместе с тем их удорожание, а также снос памятников архитектуры и гибель целых лесопарковых зон. Замыливание глаз горожанам сомнительными прожектами вроде бесплатного Wi-Fi или зеркал в метро приводит лишь к реакции, которая прямо противоположна той, на которую рассчитывают власти.

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Напомним, как сообщают «Ведомости», 18 октября мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с политологами и поинтересовался их мнением относительно настроений горожан и общей социально-политической ситуации. Актуальный вопрос о стратегии на предстоящих осенью 2018 года выборах тоже не остался без внимания, так как результаты работы действующей московской власти очень многими экспертами оцениваются крайне негативно.

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