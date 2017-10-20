Выборы-2018: что жители Москвы припомнят Собянину?

Москва, , 17:11 — REGNUM Если в Москве хотя бы год не будут менять асфальт на плитку, горожане вздохнут с облегчением, уверен политтехнолог Константин Калачёв. По его мнению, проводимая в столице работа по благоустройству больше раздражает население, чем выполняет стоящие перед программой задачи. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 октября, комментируя информацию о встрече мэра Москвы Сергея Собянина с политологами, состоявшуюся 18 октября.

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«Сейчас в адрес мэра звучит критика, и для того чтобы она сошла на нет, нужно хотя бы на время завершить все те начатые бесконечные работы по благоустройству, которые раздражают население, — уверен политолог. — Простой пример: у меня возле дома в очередной раз снимают асфальт и будут класть плитку. До этого там уже два раза меняли дорожное покрытие. Я по этому поводу шучу, что в Москве меняют асфальт зимний на летний и наоборот. Если хотя бы в течение года или полугода не будет демонстрироваться бесконечная гиперреактивность столичных чиновников, люди вздохнут с облегчением».

При этом Калачев предположил, что отчасти хорошие отзывы о работе мэрии обеспечивают те, кто живёт в Москве сравнительно недавно, в то время как для москвичей со стажем чрезмерное количество работ по благоустройству доставляет массу неудобств.

«Новые москвичи настроены менее критично, так как в тех городах, откуда они приехали, асфальт не менялся годами, — рассуждает Калачев. — Там никакого урбанизма и близко нет, и благоустройством не занимаются».

Иными словами, столичные власти выигрывают за счёт контраста, которым обмануть всех, к счастью, не удаётся.

«Стремлением понравиться мэрия особо не отличается, — говорит политолог. — Есть проблемы с обратной связью, а информационное сопровождение работы оставляет желать лучшего. Достаточно много претензий и по поводу московского здравоохранения. То, что оно не эталон, это факт».

Напомним, что 20 октября «Ведомости» сообщили о встрече столичного градоначальника с группой политологов. Темой разговора стала экспертная оценка социально-политической ситуации в Москве. Кроме того, они обсудили, каким в будущем окажется общественное мнение по поводу работы городской мэрии. Уточняется, что Собянина интересовали варианты той стратегии, которую можно было бы использоваться на предстоящих осенью 2018 года выборах.

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Как сообщало ИА REGNUM, окончательная дата дня голосования властями пока ещё не названа. Отметим, что на выборах в 2013 году Собянин получил 51,37% голосов. «Левада-центр» заявляет, что сейчас к мэру Москвы 44% горожан относятся хорошо, средне — 32%, а 18% — плохо.

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