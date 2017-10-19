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Песков: Говорить о соперниках на выборах президента-2018 преждевременно

Политика

Пресс-секретарь президента России отказался говорить о Ксении Собчак как о возможном сопернике Владимира Путина на президентских выборах

Песков: Говорить о соперниках на выборах президента-2018 преждевременно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 19 октября 2017, 17:58 — REGNUM  Говорить о телеведущей Ксении Собчак или других претендентах на пост президента России как о соперниках Владимира Путина преждевременно. Об этом 19 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что избирательная кампания в России ещё официально не началась, и «пока никаких зарегистрированных кандидатов нет».

«Вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин ещё не говорил о своём намерении баллотироваться и говорил», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин ранее уже отмечал, что до избирательной кампании ещё есть время, и пока он намерен сконцентрироваться на президентской работе.

Песков также вновь отверг утверждения о том, что Кремль может иметь какое-то отношение к решению Собчак выдвинуть свою кандидатуру.

«Это не так», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, накануне Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году для того, чтобы заменить своей фамилией в бюллетенях отсутствующую графу «Против всех».

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Выборы президента России-2018