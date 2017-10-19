Поправки в Конституцию: президент Грузии сделал «тяжёлый шаг»

Тбилиси, , 19:30 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал тяжёлый, по его определению, шаг и подписал проект изменений в Конституцию страны. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил на специальном брифинге 19 октября. Свое решение президент объяснил намерением избежать дестабилизации ситуации в стране.

«Год назад началась работа над проектом изменений в Конституцию. Для меня с первых же дней было ясно, что правящая команда готовилась к принятию однопартийной Конституции. Именно поэтому, и общество это прекрасно знает, я был первым, что говорил о перспективе однопартийной Конституции и делал соответствующие шаги. Я и моя команда в течение всего года как внутри страны, так и за её пределами фиксировали одну простую истину: Конституция принадлежит всем и страна должна принять документ, основанный на согласии. С этой целью я применил право вето», — напомнил Георгий Маргвелашвили.

По его оценке, правящая партия «Грузинская мечта» осталась верной укоренившейся в Грузии традиции принятия однопартийной Конституции и в очередной раз приняла аналогичный основной закон.

«Мне было крайне трудно подписать эту Конституцию, но несмотря на это, исходя из внутренних и внешних вызовов нашей страны, исходя из того, что мы должны сделать все шаги для предотвращения возможных причин дестабилизации, я как глава государства, верховный главнокомандующий и гарант Конституции, подписываю этот документ», — заявил Георгий Маргвелашвили.

В числе стоящих перед страной вызовов президент назвал и назначенные на 21 октября выборы в органы местного самоуправления и призвал всех граждан прийти в этот день на избирательные участки и сделать свой выбор. По мнению Георгия Маргвелашвили, это будет способствовать углублению плюрализма и демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании преодолел вето президента и окончательно утвердил проект изменений в Конституцию Грузии и конституционный закон «Об Аджарской автономной республике». В случае отказа президента от подписания законопроекта его подпишет председатель парламента, после чего изменённая Конституция Грузии будет опубликована в законодательном вестнике и вступит в силу.

Работа над проектом изменений в Конституцию Грузии с самого начала была предметом острых споров между его авторами и остальным политическим спектром. В числе оппонентов правящей партии «Грузинская мечта» были не только представители парламентской и непарламентской оппозиции, но и администрация президента и большая часть неправительственных организаций. Авторов законопроекта критиковали за отмену прямых выборов президента, урезание его полномочий, отсрочку перехода от смешанной пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента, несправедливый, по оценке оппонентов, принцип распределения нераспределённых мандатов и ряд других положений.

Правящая партия и ее лидеры обещали, что в работе над конституционным законопроектом обязательно учтут все замечания и рекомендации Венецианской комиссии. Соответствующий оценочный документ в окончательном виде комиссия приняла 6 октября, но его положения отражения в конституционном законопроекте не нашли, и 13 октября он был утвержден парламентом в первоначальном варианте. Как объяснили председатель парламента и лидеры большинства, достичь с президентом Грузии соглашения по вопросу вето не удалось, президент не учел просьбу правящей партии применить вето только к двум согласованным статьям конституционных изменений, поэтому вето президента будет отклонено, а законопроект будет утвержден в его первоначальной редакции.

Уже после преодоления вето президента в адрес Грузии посыпались неоднозначные и неодобрительные оценки со стороны главных международных партнеров. Сожаление по поводу отсутствия консенсуса в вопросе конституционных изменений выразили США и ЕС. На отсутствие консенсуса в этом вопросе неоднократно указывала властям Грузии и Венецианская комиссия.

Так как рекомендации Венецианской комиссии в утвержденном парламентом 13 октября документе учтены не были, лидеры парламентского большинства приняли решение о внесении в основной закон страны очередных изменений. Как ранее заявил председатель парламента Грузии, после местных выборов будут инициированы новые поправки в Конституцию, которые в первом и втором чтении планируется утвердить до конца 2017 года, а в третьем чтении законопроект будет утвержден уже в марте 2018 года.

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