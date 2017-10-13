Парламент Грузии преодолел вето президента

Тбилиси, , 18:48 — REGNUM Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 13 октября преодолел вето президента Георгия Маргвелашвили и утвердил проект изменений в Конституцию в первоначальной редакции. За конституционные изменения проголосовали 117 депутатов, против выступили семеро.

Мотивированные замечания президента, в которых содержалось шесть замечаний к шести положениям конституционного законопроекта, парламент провалил. У этих замечаний оказалось только восемь сторонников. 110 депутатов проголосовали против.

Парламент 117 голосами против трёх утвердил и проект закона «Об Аджарской автономной республике», к которому президент также применил вето.

Обсуждение обоих законопроектов и мотивированных замечаний президента Грузии продолжалось в законодательном органе в течение нескольких часов и проходило в форме острых дискуссий. Парламентский секретарь президента Анна Долидзе, которая представила депутатам предложения президента, пыталась доказать их целесообразность и подчеркивала, что они разработаны на основании широкого консенсуса с основными политическими силами.

Президент Грузии, в частности, предлагал ввести пропорциональную систему выборов парламента не с 2024 года, а уже с 2020 года и избрать по этой системе следующий состав законодательного органа. Второе замечание касалось так называемой «бонусной системы», согласно которой мандаты, которые по итогам выборов получат не прошедшие в парламент партии, достанутся победившей на выборах партии. Президент предлагал распределить такие мандаты пропорционально между всеми преодолевшими избирательный барьер партиями. Еще одно замечание касалось необходимости отмены запрета на формирование избирательных блоков. Президент призывал законодателей сохранить прямые выборы президента и перенести решение этого вопроса на тот период, когда после восстановления территориальной целостности страны будет избран однопалатный парламент. Еще два замечания касались положений о свободе вероисповедания и нормы о признании Конституционным судом решения об итогах выборов неконституционными.

Эти замечания для парламентского большинства оказались неприемлемыми. Ранее представители большинства встретились с президентом и обсудили с ним вопрос применения к законопроекту вето. Правящая партия предлагала президенту наложить вето на бонусную систему и на положение о запрете на формирование избирательных блоков. Так как Георгий Маргвелашвили, по заявлению лидеров большинства, эту договоренность не выполнил, было решено преодолеть вето, что и было приведено в исполнение.

Администрация президента и представители оппозиции уже дали оценку решению парламента и назвали утвержденный проект конституционных изменений однопартийным документом.

«Парламентское большинство в очередной раз пошло против демократии и продемонстрировало силу конституционного большинства», — констатировал начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.

По его словам, нынешнее правительство никак не усвоило простую истину, что демократия предусматривает диалог, соглашение, а не скручивание рук.

«В историю Грузии вошла еще одна однопартийная Конституция, и очень плохо, что нынешнее правительство ничему не научилось от своих предшественников и не учло, как плохо закончило прежнее правительство Грузии», — подчеркнул Абашишвили.

Однопартийными и не отражающими интересы общества назвали утвержденные изменения в Конституцию представители парламентских партий «Европейской Грузии» и «Национального движения». А лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала весь процесс обсуждения конституционных изменений «фарсом» и «плохой игрой». Она предсказала правительству и стране тяжелый конституционный и политический кризис и не исключила, что этот процесс может очень плохо закончиться для правящей партии.

Напомним, проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала был предметом острых разногласий между правящей партией, с одной стороны, и президентом, оппозиционными партиями и неправительственным сектором, с другой стороны. Оппоненты критиковали авторов законопроекта за отмену прямых выборов президента, отсрочку перехода к пропорциональной системе выборов парламента, введение «бонусной системы» распределения мандатов, запрет на формирование избирательных блоков и ряд других нововведений, которые, по их оценке, ухудшают основной закон и делают его менее демократичным.

Несмотря на разногласия с остальным политическим спектром, парламентское большинство утвердило спорный законопроект в первом и втором, а затем и в третьем чтении. Но уже на следующий день после окончательного утверждения конституционных изменений заговорило о возможности вето и даже провело консультации с президентом о том, к каким положениям он может применить вето. Президент Георгий Маргвелашвили после встречи с большинством провел совещание с 20 оппозиционными партиями и на основе достигнутого с ними соглашения применил вето и составил свои мотивированные замечания, которые представил парламенту. Правящее большинство без особых проблем сумело преодолеть вето президента и утвердило изменения в Конституцию в первоначальном виде. При этом, представители правящей партии не исключают, что в дальнейшем в этот документ будут внесены новые изменения.

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