Независимость: посольство США в Грузии разочаровано парламентом

Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Посольство США в Грузии откликнулось на факт утверждения парламентом Грузии конституционных изменений и выразило разочарование отсутствием консенсуса по этому вопросу.

«Посольство считает, что конституционные изменения создают сильные основания для продолжительных и твердых реформ, когда по этим изменениям существует широкий консенсус общества и политических партий», — говорится в специальном заявлении дипломатического представительства США.

Посольство разделяет оценку Венецианской комиссии Совета Европы и поддерживает рекомендации комиссии по конституционным изменениям.

«Мы разочарованы тем, что стороны не смогли достичь консенсуса», — отмечают в посольстве США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 13 октября преодолел вето президента и 117 голосами против 7 утвердил спорный проект изменений в Конституцию в его первоначальной редакции. Парламент отклонил мотивированные замечания президента, которые касались 6 положений законопроекта, так как, по заявлению лидеров парламентского большинства, президент Георгий Маргвелашвили нарушил договоренность, достигнутую на встрече с ним 4 октября. На этой встрече был рассмотрен вопрос применения вето к двум положениям законопроекта — о бонусной системе распределения мандатов и о запрете на формирование избирательных блоков.

Оппозиция и администрация президента Грузии однозначно расценили действия парламентского большинства как недемократичные и обвинили правящую партию в принятии однопартийной конституции.

«В историю Грузии вошла еще одна однопартийная Конституция, и очень плохо, что нынешнее правительство ничему не научилось от своих предшественников и не учло, как плохо закончило прежнее правительство Грузии», — заявил, комментируя решение парламента от 13 октября, начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.

Как известно, проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала был предметом острых разногласий между правящей партией, с одной стороны, и президентом, оппозиционными партиями и неправительственным сектором, с другой стороны.

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