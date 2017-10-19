Выдвижение Собчак расценили как побочный эффект демократии

Москва, , 11:25 — REGNUM В связи с объявлением Ксении Собчак об участии в президентских выборах лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв напомнил, что граждане будут выбирать прежде всего дальнейшую стратегию развития страны.

«В связи с ростом числа потенциальных кандидатов на пост президента РФ еще раз подчеркну: в марте 2018-го мы будем выбирать прежде всего дальнейшую стратегию развития Родины. Это выбор между будущим, которое мы строим сегодня, и безвременьем, которое может наступить в случае ошибочного выбора», — написал Журавлёв в соцсети.

По его мнению, «на данном историческом этапе успешное будущее страны непосредственно связано с нашим национальным лидером, президентом Владимиром Путиным».

"А все остальные кандидаты — лишь дань уважения демократическим нормам или же побочные эффекты демократии. Уверен, граждане России сделают правильный выбор!» — заключил депутат Госдумы.

18 октября телеведущая Ксения Собчак на своем сайте «Собчак против всех» сообщила, что она выдвигает свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

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